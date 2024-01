Blocages des agriculteurs : l’obligation de laisser 4% de leurs terres en jachère dans le viseur

Une règlementation qui fait grincer des dents. Une norme européenne impose aux agriculteurs français de mettre en jachère 4% de leurs terres pour prétendre à des aides financières s'ils exploitent plus de 10 hectares. Une réglementation, adoptée pour faire reposer les sols et favoriser la biodiversité, qui est devenue le symbole d'une norme qui pénalise les exploitants et "déconnectée des réalités", selon les agriculteurs qui sont sur les barrages depuis plusieurs jours.

Pour le monde paysan, les 4% en jachère correspondent à des terres cultivables non exploitées. Un manque à gagner qui est une aberration pour les agriculteurs français. "C'est de la perte sèche. Ça fait plus d'un an qu'on en parle avec les préfets mais rien ne bouge. Alors aujourd'hui, on en a marre", indique à Europe 1, le président des jeunes agriculteurs des Hauts-de-France. Pour les paysans contestataires, cette règlementation est l'exemple parfait d'une mesure technocratique qui les appauvrit.

"On pourrait produire davantage"

Les jachères font baisser les productions agricoles et menacent la souveraineté alimentaire de la France. "C'est un projet européen, il faut que la France prenne les rênes. Il faut savoir que la balance entre les exportations et les importations de denrées alimentaires en France est déficitaire. On pourrait produire davantage et ça nous fera des revenus supplémentaires", déclare un exploitant dans les environs de Saint-Omer. Gabriel Attal devra dévoiler des premières mesures pour calmer la colère paysanne. Le Premier ministre ne pourra pas faire l'impasse sur la fin de cette réglementation, selon des agriculteurs.