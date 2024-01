Mobilisation des agriculteurs : «Nous ne bougerons pas», au cœur du blocage de l'A64

Les agriculteurs ne désarment pas. Au moins 80 départements sont concernés par les blocages, les opérations escargots et les manifestations ce jeudi. L'Occitanie, berceau de ce mouvement, reste une place forte des tracteurs depuis plusieurs jours. Europe 1 s'est rendue sur l'A64.

"Ma vie, elle est là, elle n'est pas dans un bureau à Paris ou en centre-ville à Toulouse"

Au barrage de Carbonne, le feu crépite toujours pour réchauffer les agriculteurs qui viennent de passer leur septième nuit dans la paille, parfois sous -7 degrés. La détermination des paysans porte ses fruits, selon Jérôme Bayle, l'éleveur à l'origine de cette mobilisation. "On a un peu changé tout le fonctionnement du truc parce qu'avant c'était des syndicats, la Chambre d'agriculture et les agriculteurs. Là, on a tout inversé et peut-être que c'est ça qui fait que ça marche", pense-t-il.

"Hier, des gens m'ont appelé et m'ont dit : Toi, tu es un vrai parce que tu dis tout ce que personne n'ose dire et tu emmènes de gens avec toi. Je n'ai aucune ambition, que ce soit syndicat, politique, chambre d'agriculture. Ma vie est aux pieds des montagnes, au milieu de mes vaches, avec mes chiens. Je vais à la chasse, avec mes amis, je vais à des repas, je vais voir mes copains jouer au rugby. Ma vie, elle est là, elle n'est pas dans un bureau à Paris ou en centre-ville à Toulouse", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

"On sent la fin", dit-il spontanément, plutôt optimiste, puisque le gouvernement le sait : "Nous ne bougerons pas." Pour aider les paysans, les dons de nourriture ont afflué et permettront de tenir largement trois semaines s'il le faut, indique l'organisateur.