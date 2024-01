EN DIRECT - Blocage des agriculteurs : suivez l'évolution de la situation ce vendredi 26 janvier

La fronde agricole aux portes de la capitale ? Alors que le mouvement de contestation des exploitants se durcit depuis plusieurs jours, deux syndicats d'Île-de-France ont appelé ce jeudi au "blocus de Paris". Les agriculteurs, qui dénoncent des normes jugées excessives, des revenus trop bas et une concurrence déloyale en provenance d'autres pays européens, se mobilisent dans plus de 80 départements. Le Premier ministre, Gabriel Attal, est attendu en Haute-Garonne ce vendredi où il dévoilera de premières mesures pour répondre à la grogne.

Les principales informations : Le mouvement de contestation des agriculteurs se poursuit ce vendredi

77 points de blocage ont été organisés jeudi un peu partout en France, selon la FNSEA

Deux syndicats agricoles ont appelé au "blocus de Paris"

Le Premier ministre Gabriel Attal doit faire des annonces ce vendredi

Vers un "blocus" de la capitale ?

Les sections d'Ile-de-France des syndicats agricoles majoritaires FNSEA et Jeunes agriculteurs ont appelé jeudi, dans un communiqué, au "lancement du blocus de Paris" vendredi. FDSEA Ile-de-France et JA Ile-de-France demandent à leurs adhérents de se rassembler "sur les grands axes autour de la capitale", alors que parallèlement, le président des Jeunes Agriculteurs, Arnaud Gaillot, considérait une telle escalade comme un "dernier recours".

Le Premier ministre dévoilera de premières mesures vendredi après-midi à l’occasion d’un déplacement auprès d’agriculteurs en Haute-Garonne. Plusieurs pistes sont sur la table : des aides à la trésorerie, un allégement des contraintes administratives, ou encore des compensations à la hausse prévue de la taxation du gazole non routier, voire son abandon pur et simple. Plus d'informations dans cet article.