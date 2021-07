Quatre tables coup de cœur à tester en vacances

C'est les vacances et vous n'avez rien envie de faire à part la sieste sur la plage ? On vous comprend et on vous propose même trois adresses où vous pourrez mettre les pieds sous la table et vous laissez porter par une cuisine de qualité. Pour cela, on écoute les adresses secrètes des chroniqueurs mais aussi de certains auditeurs de l'émission La Table des bons vivants, sur Europe 1.

Si vous partez du côté de la Corse...

Si vous avez la chance de vous rendre sur l'île de beauté cet été, Charlotte Langrand a une adresse pour vous... "J'aime me rendre à la table du Libertalia Bistro Tropical à Patrimonio en Haute-Corse", explique la chroniqueuse. "C'est un des restaurants de Pierre-François Maestracci, fils de viticulteur et précurseur du slow-food en Corse. Chez lui, tout est à lui, de la pêche à la viande en passant par les légumes et les fruits qui viennent du potager, situé à 200 mètres du restaurant." Le nec plus ultra ? "Les pizzas faites maison et au feu de bois."

Route de l'Eglise, Théâtre des Verdures, 20253 Patrimonio.

Ou dans le Pas-de-Calais

Si la pluie est au rendez-vous pendant vos vacances dans le nord de la France, vous pouvez toujours jeter votre dévolu sur la gastronomie locale. "Et pour cela, rien de mieux que le restaurant Gogaille à Wissant", indique Yves Camdeborde. "C'est un restaurant qui a ouvert après le confinement, il est tout récent. J'adore sa salle à taille humaine et la cuisine qui met divinement en avant les produits locaux." Mention spéciale également pour la carte des vins.

4 rue du Muret, 62179 Wissant.

Au pays des Bouchons

Si vous êtes du côté de Lyon, c'est un fait indéniable, la gastronomie fera partie intégrante de vos vacances, notamment en partant à la découverte des fameux Bouchons lyonnais. Mais selon un de nos auditeurs fin gourmet, c'est un restaurant italien qui sort du lot. "Dès que je passe à Lyon, j'aime beaucoup aller chez Veronatuti", explique ce dernier. "On y mange un super risotto safrané aux girolles que je vous recommande."

122 rue Montesquieu, 69007 Lyon.

Instant gourmand en Bretagne

Ce n'est certes pas un restaurant mais on ne résiste pas à l'adresse d'un bon glacier donné à la volée. Une des auditrices à partagé avec nous son adresse fétiche à Saint-Pierre-Quiberon pour notre plus grand plaisir. "Je vous conseille le glacier de la cour d'Orgères à Saint-Pierre-Quiberon", explique l'auditrice. "Moi, je prends toujours la citron-meringué car il y a vraiment des morceaux de meringues sur le dessus, un délice."

156 Rue Général de Gaulle, 56510 Saint-Pierre-Quiberon.