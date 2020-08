Virgin Galactic : un vol touristique dans l'espace en 2021 ?

Sera-t-il bientôt possible de voyager dans l'espace ? Si les récentes performances de SpaceX relancent les rêves les plus fous depuis quelques jours, certains ont depuis longtemps l'objectif d'aller dans l'espace pour le plaisir. La compagnie Virgin Galactic a annoncé qu'elle serait en mesure d'effectuer un premier vol touristique de ce type au premier trimestre de 2021. Pour autant, il ne s'agira pas d'un voyage en orbite autour de la Terre.

Le vaisseau de Virgin Galactic sera largué en altitude, mais toujours dans l'atmosphère, par un avion porteur puis il allumera son moteur de fusée pendant environ une minute pour grimper droit vers le ciel et atteindre l'espace. Les moteurs seront alors coupés pendant quelques minutes, ce qui créera une sensation d'apesanteur. Le vaisseau redescendra ensuite et planera jusqu'à la piste d'atterrissage.

Providing safety without distraction, quietly absorbing periods of sensory intensity, and offering each astronaut a level of intimacy required for personal discovery and transformation. Take a look at the interior design of our spaceship cabin. https://t.co/mHy1c3JWUBpic.twitter.com/CQfDjTCZg3