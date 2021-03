Une bactérie inconnue découverte à bord de la Station spatiale internationale

À 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, tourne en permanence la Station spatiale internationale (ISS). Depuis six ans, plusieurs zones de l'ISS font l'objet d'une surveillance constante pour détecter la présence de microbes et autres phénomènes de croissance bactérienne. Après des prélèvements effectués en 2015 et 2016 dans le cadre d'une expérience, les scientifiques ont eu la surprise de repérer une espèce de bactérie inconnue, encore jamais identifiée parmi les 10.000 espèces répertoriées à ce jour sur Terre : Methylobacterium ajmalii.

>> LIRE AUSSI - Thomas Pesquet aux commandes de la station spatiale internationale lors de sa prochaine mission

Les scientifiques sont sûrs d'une chose : cette bactérie n'est pas extra-terrestre. Le scénario le plus probable, c'est qu'un astronaute ait transporté avec lui une bactérie proche de celle-ci, et qu'elle se soit transformée par la suite dans l'ISS. Elle est résistante, puisqu'elle a survécu dans l'environnement unique de cette station spatiale, qui avance à 28.000 km/h.

Aider à faire pousser les plantes

Cette espèce bactérienne est particulièrement intéressante puisqu'elle semble aider les plantes à pousser. Elle pourrait ainsi être utilisée à l'avenir pour protéger les plantes de maladies ou cultiver des végétaux dans des conditions extrêmes, comme le grand froid ou l'espace.

Dans la Station spatiale internationale, 1.000 autres échantillons fixés sur des lingettes attendent d'être à leur tour envoyés sur Terre pour être analysés, l'ISS n'étant pas équipée pour le faire directement dans l'espace. Il pourrait donc y avoir d'autres surprises...