Thomas Pesquet aux commandes de la station spatiale internationale lors de sa prochaine mission

C'est une première pour un Français. Lors de sa deuxième mission en orbite, "Alpha", Thomas Pesquet sera quelque temps commandant de bord de la Station spatiale internationale (ISS), pour laquelle il doit s'envoler le 22 avril depuis la Floride. L'astronaute prendra les commandes à quelque 400 kilomètres au-dessus de la Terre, durant environ un mois, vers la fin de son séjour de six mois. Cette fonction de commandant est exercée tour à tour par les membres désignés de l'équipage de l'ISS.

"Un seul maître à bord"

"J'ai la chance d'être le premier Français en charge d'un véhicule spatial. Ce n'est pas arrivé avant. C'est grâce à l'histoire et à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités", s'est réjoui le quadragénaire dans une conférence de presse. Cette fonction lui a été assignée par l'Agence spatiale européenne (ESA), en accord avec les autres agences spatiales partenaires de l'ISS (Etats-Unis, Russie, Japon et Canada).

"C'est comme un bateau, il y a un seul maître à bord, après Dieu", a expliqué Thomas Pesquet lors d'une conférence de presse, détaillant ses missions. "On essaye aussi de faire passer les priorités de l'équipage auprès du centre de contrôle. Quand ça va mal, qu'il faut réagir vite, c'est le commandant qui décide, qui assigne les tâches si par exemple on devait faire face à un départ de feu, une dépressurisation… Toutes les procédures d'urgence sont menées à la main ou au rythme du commandant de la station. C'est le rôle qu'on attend du commandant et qu'on attendra de moi à la fin de la mission."

Des expériences et des sorties de la station

Autre première de la mission "Alpha" : l'ancien pilote de ligne de 43 ans sera le premier Européen à rejoindre l'ISS à bord d'un vaisseau privé américain, la capsule Crew-2 Dragon de Space X, qui doit décoller depuis le Kennedy Space Center en Floride le 22 avril, avec trois autres astronautes (les Américains Megan Mc Arthur et Shane Kimbrough, et le Japonais Akihiko Hoshide). Une fois arrimé à l'ISS, lui et son équipe du Crew-2 cohabiteront quelques jours avec les quatre astronautes de Crew-1, qui rentreront ensuite après six mois dans l'espace.

Plus d'une centaines d'expériences scientifiques attendent Thomas Pesquet à bord de l'ISS et quatre sorties "extra-véhiculaires" dans l'espace sont programmées, dont la plus importante consistera en l'installation de nouveaux panneaux solaires, "des énormes tubes de 350 kilos".