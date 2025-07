Nouvelle avancée détonante pour l’agence spatiale américaine : la sonde solaire “Parker”, conçue pour orbiter au plus proche du Soleil et supporter les températures extrêmes du Soleil, a capturé des clichés de notre astre comme jamais vu auparavant, que la NASA a ensuite publié sur YouTube et ses réseaux sociaux.

Pour la première fois de l’histoire, une sonde de la NASA "touche" le Soleil et dévoile des images inédites, que l'agence spatiales américaines a ensuite publiées sur YouTube.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

6,1 millions de kilomètres : c'est la distance qui séparait la sonde solaire "Parker" du Soleil, lorsqu'elle a enregistré ses clichés de l'astre le 24 décembre 2024. Dévoilées cette semaine par la NASA sur YouTube et ses réseaux sociaux, les images nous montrent le Soleil comme jamais vu auparavant.

À lire aussi Donald Trump renonce à la nomination de Jared Isaacman, proche d'Elon Musk à la tête de la Nasa

Soumise à une température de deux millions de degrés

Vents solaire, éjections de masse coronale (CME), éruptions solaires... Tous ces phénomènes ont pu être minutieusement observés par la sonde “Parker”, lancée en 2018 et qui a atteint son orbite finale en décembre 2024. Depuis, la sonde a déjà effectué deux fois le tour du Soleil.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Malgré les deux millions de degrés auxquelles elle est soumise du fait de sa proximité, la sonde ne devrait ni brûler ni fondre dans les prochaines années.

"Parker" a pu analyser la couche externe de l’atmosphère du Soleil, la “couronne”, et poursuivra durant plusieurs décennies sa mission d’observation. Un exploit qui ravira tous les férus d'astronomie et les scientifiques. Ces observations permettront d'étendre notre connaissance sur l'astre et son influence sur notre système solaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les données enregistrées en haute définition par la caméra WISPR (Wide-Field Imager for Parker Solar Probe) permettront par exemple d’analyser les éruptions, et d’expliquer plus en profondeur le phénomène des aurores boréales sur Terre, ou encore de l’impact plus général de ces éruptions sur notre planète.

"A méliorer considérablement nos prévisions météorologiques"

Baptisée en l’honneur d’Eugène Parker, héliophysicien ayant théorisé le vent solaire en 1958, la sonde devrait contribuer prochainement à une meilleure compréhension de la météo spatiale.

La suite après cette publicité

"La sonde solaire Parker nous a transportés dans l'atmosphère dynamique de notre étoile la plus proche", a déclaré Nicky Fox, administratrice associée à la Direction des missions scientifiques au siège de la NASA à Washington.

"Nous observons les menaces météorologiques spatiales qui pèsent sur la Terre, avec nos yeux, et pas seulement avec les modèles. Ces nouvelles données nous aideront à améliorer considérablement nos prévisions météorologiques spatiales afin de garantir la sécurité de nos astronautes et la protection de nos technologies, ici sur Terre et dans tout le système solaire", a-t-elle complété.

Pour la première fois de l’histoire, une sonde de la NASA «touche» le Soleil et dévoile des images inédites © NASA

Une photo d'un vent solaire expulsé de la "couronne" © NASA

Vous pouvez admirer les images compilées par la NASA sur cette vidéo.