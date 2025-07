Augmentation des prix et des abonnements, diversification... Le profit de Netflix bondit de 45% au deuxième trimestre de l'année

La plateforme leader du streaming se porte très bien. Avec la hausse du prix de ses abonnements, l'apparition de son offre contenant de la publicité, Netflix a vu son bénéfice bondir de 45%, à 3,125 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Signe que la stratégie de l'entreprise porte ses fruits.

Le bon coup de boost de la publicité

Le géant américain du streaming a augmenté le prix de ses abonnements, d'abord aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Argentine. Une augmentation qui est arrivée au mois d'avril dans les foyers français, une première depuis 2023, entre 1,50 et 2 euros pour chacune des offres que propose Netflix. L'apparition de l'offre avec publicité a également boosté la dynamique. Netflix table sur neuf milliards de dollars de revenus grâce à cette formule à l'horizon 2030.

Selon son communiqué de résultats de ce 17 juillet, le groupe américain annonce un chiffre d'affaires de 11,1 milliards de dollars, en progression de 16% sur un an. Un montant supérieur aux prévisions et à celles du marché. Netflix estime désormais son chiffre d'affaires annuel entre 44,8 et 45,2 milliards de dollars, contre 43,5 et 44,5 milliards précédemment.

Mais cette dynamique, Netflix la doit également à sa volonté de diversifier dans la diffusion des contenus qu'elle propose à ses abonnés. Dernièrement, la plateforme ne propose plus uniquement que les contenus exclusifs qu'elle produit chaque année.

Une diversité remarquée

Les abonnés ont pu voir deux rencontres de NFL, le championnat de football américain, mais aussi le combat de boxe entre la légende Mike Tyson et le YouTubeur américain Jake Paul. L'entreprise a également signé un contrat avec la Nasa pour la diffusion des décollages des prochaines fusées de l'agence américaine.

En juin dernier, Netflix a également annoncé que ses abonnés pourront voir les chaînes du groupe TF1 mais aussi les contenus à la demande de TF1+ directement depuis sa plateforme et cela à partir de l'été 2026. Une alliance qui est une première dans le monde. "Ce nouveau partenariat offrira au public français une toute nouvelle manière de profiter des programmes de TF1 et offrira aux abonnés Netflix en France encore plus de variété et de choix", précise le communiqué commun des deux groupes.

Grâce à cette stratégie, Netflix continue d'être le leader des plateformes de streaming avec plus de 300 millions d'abonnés, selon les derniers chiffres diffusés au mois décembre. La plateforme venait de gagner 19 millions de nouveaux utilisateurs.

Les nouvelles saisons de Mercredi ou de Stranger Things devraient faire rester ces abonnés. De plus, l'entreprise travaille avec l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience de ces clients. Testé depuis peu, cet outil permet à l'abonné de décrire ce qu'il a envie de voir dans un langage courant.