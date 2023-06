EUROPE 1 ET VOUS - Le soleil en ville, un danger dont les Français ne se protègent pas

L'été approche à grand pas et certains n'attendent pas de partir en vacances pour prendre des couleurs. Pourtant, se protéger avec une casquette et de la crème solaire doit être un réflexe permanent. Europe 1 s'est penchée sur ce problème, alors que 100.000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année. "Je prévois toujours une protection 50 pour le corps et le visage, en ville comme à la plage", confie Laura, alors allongée au soleil dans un parc. Cette bonne habitude est loin de faire l'unanimité.

>> A LIRE AUSSI - Les gélules solaires, inefficaces pour préparer sa peau au soleil ? Ce que dit une étude

Les bons réflexes souvent oubliés

"Le fait que je sois un peu plus bronzée, je me dis 'ma mélanine peut m'aider, ce n'est pas grave si je n'en mets pas [de la crème solaire]'", raconte dans son côté Sarah. La jeune femme profite du beau temps avec ses amis autour d'un pique-nique mais ne se protège pas du soleil urbain. Une autre est fraîchement revenue bronzée de ses vacances et ne voit pas l'utilité de se badigeonner de crème solaire. Il est effectivement difficile d'avoir les bons réflexes en centre-ville.

"À Paris, on n'y pense pas. Je n'ai même pas pris ma crème solaire, alors que je sais très bien que quand je vais rentrer, je serai tout rouge. C'est plus un réflexe de vacances", a avoué Laurent. Certains affirment qu'il ne s'agit pas du "même soleil", en ville comparé à la Côte d'Azur par exemple. Mais le fait de "ne pas se sentir en danger" est justement le plus grand problème. En effet, 80 % des cancers de la peau sont favorisés par l'exposition solaire.