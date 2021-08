Météo : cinq départements en vigilance orange pour canicule et orages

Cinq départements du Sud-Est sont maintenus en vigilance orange canicule et/ou orages jusqu'à samedi 10 heures, a annoncé Météo-France dans un bulletin publié peu après minuit. Les cinq départements sont l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var.

Episode de canicule jusqu'à dimanche

Dans ces départements, "les températures minimales vendredi seront généralement de l'ordre de 19 à 22 degrés, soit 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, et parfois encore plus hautes sur la Côte d'Azur, de l'ordre de 23 à 26 degrés", avertit Météo-France. Quant aux températures maximales, elles seront souvent comprises entre 36 et 39 degrés, atteignant même 40 degrés en Provence, selon l'agence. "Ca devrait commencer à baisser un petit peu dans l'après-midi de dimanche", a cependant prédit dans un point presse Frédéric Nathan de Météo-France, assurant que cette canicule n'était "pas exceptionnelle comme ce qu'on a pu vivre en 2019".

Cet épisode de canicule, même s'il n'est pas extrême, se poursuivra jusqu'à dimanche, selon Météo France. Dans le reste du pays, la journée débute sous les nuages dans le Sud-Ouest. De belles éclaircies parviennent à se développer au fil de la matinée. Le ciel reste bien bleu sur une moitié ouest en journée, mis à part de la pointe bretonne aux côtes de Manche où les nuages sont plus nombreux. Du Massif Central aux Alpes et Jura, quelques averses résistent le matin. Dans l'après-midi, le ciel est variable. Des averses orageuses se déclenchent, mais elles se limitent au relief.