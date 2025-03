L'exposition à la chaleur accélère notre vieillissement, selon une étude

D'après une récente étude américaine, la chaleur participe à accélérer le vieillissement biologique, l’âge réel de notre organisme. Du fait du réchauffement climatique, ce phénomène devrait concerner de plus en plus de personnes.

La chaleur nous ferait-elle vieillir plus rapidement ? Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud (Etats-Unis) ont démontré, dans un article publié le 26 février 2025 dans la revue Science Advances, que les personnes qui vivent dans des endroits exposés à des chaleurs extrêmes ont tendance à vieillir plus rapidement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un vieillissement plus rapide

D'après les données de l'étude, l'écart entre l’âge chronologique, l'âge du temps écoulé depuis la naissance, et l'âge biologique, l'âge de notre corps, était plus grand chez les participants les plus exposés aux fortes chaleurs. Ainsi, plus ils subissaient des jours de forte chaleur, plus leur corps vieillissait prématurément, et ce peu importe les facteurs socio-économiques ou ethniques.

"Les participants qui vivent dans des endroits où la moitié des jours de l’année sont considérés comme très chauds (avec une température supérieure à 32°C), tels qu’à Phoenix en Arizona, étaient jusqu’à 14 mois plus vieux biologiquement comparés à ceux vivant dans des endroits où l'on compte moins de 10 jours très chauds par an", indique dans un communiqué Jennifer Ailshire, directrice de l’étude et professeure de gérontologie à l’Université de Californie du Sud.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des populations défavorisées impactées

Les populations défavorisées sont plus exposées à la chaleur extrême. Les participants à l'étude, 4.000 hommes et femmes provenant de toutes les régions des États-Unis, ont effectué une prise de sang afin de déterminer leur âge biologique. Enfin, les scientifiques ont analysé les variations de température dans l'endroit de vie des participants pendant les six années avant la prise de sang.

La dernière année avant la prise, les participants avaient vécu en moyenne 127 jours de forte chaleur, dont 6 jours de chaleur extrême. Ces périodes de forte chaleur étaient vécues par des personnes avec de faibles revenus, ayant peu accès à l'école où des personnes issues de l'immigration.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Mort à 28 ans du malade le plus âgé au monde atteint de vieillissement prématuré

Prendre garde à l'humidité

L'humidité peut également participer à ce vieillissement précoce. La transpiration, qui rafraichit la peau, est moins efficace sous l'action d'une forte humidité. Mais si l’air est trop humide, les gouttelettes de la transpiration auront plus de mal à s’évaporer, et donc la chaleur sera moins bien dégagée. "Cette combinaison entre chaleur et humidité est particulièrement importante à prendre en compte chez les personnes âgées, car elles ne transpirent plus aussi bien que les jeunes et donc perdent en partie leur capacité à rafraichir leur corps par l’évaporation de la sueur", déclare Jennifer Ailshire.

Les auteurs alertent sur le fait que l’impact de la chaleur sur le vieillissement biologique pourrait devenir de plus en plus dangereux à cause du réchauffement climatique, qui cause une augmentation du nombre de jours très chauds dans l'année.