Qu'est-ce que le périhélie, le point que traverse la Terre ce mercredi ?

C'est une journée un peu spéciale qui commence ce mercredi 4 janvier pour la Terre. Pour ce début d'année, la planète est à son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Un rendez-vous annuel pour le globe qui se tient toujours début janvier. La Terre ne tourne pas dans un cercle parfait autour de son étoile comme on a l'habitude de le voir dans des représentations simplifiées du système solaire. Ce dernier "est un peu aplati d'un côté, joufflu de l'autre. En clair, c'est une ellipse", explique au micro d'Europe 1, le président de l'Association française d'astronomie, Olivier Las Vergnas.

Un record de vitesse pour la Terre

À cette occasion, la Terre est à seulement un peu plus de 147 millions de kilomètres (147.098.924,694 kilomètres exactement) du Soleil, précise sur Twitter l'astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur Eric Lagadec. Une distance réduite, qui permettra aux êtres vivants sur la surface de notre planète, "d'être un peu plus éclairé par l'étoile", précise Olivier Las Vergnas. "Il y a un peu plus d'énergie solaire qui est donnée à toute la Terre, mais dans l'hémisphère Nord, on reste quand même en hiver. Et dans l'hémisphère Sud, on reste quand même en été", tempère toutefois le président de l'Association française d'astronomie.

Joyeux périhélie ! Aujourd'hui, à 16h17mn28s, la Terre passera au plus près du Soleil. On ne sera alors "qu'à" 147098924,694 km de notre étoile.



Et oui, dans l'hémisphère nord,la Terre est plus proche du Soleil en hiver!



© IMCCE/. P. Rocher pic.twitter.com/GT6fInu1Hl — Eric Lagadec (@EricLagadec) January 4, 2023

Si les conséquences visibles du passage par le périhélie sont donc tenues, il faut tout de même noter que c'est à ce moment que notre planète atteint sa vitesse la plus rapide sur son orbite. En temps normal, elle est en moyenne de 107.226 km/h (29,785 km/s). Mais, lors du périhélie, sa vitesse augmente d'environ 5.000 km/h, pour atteindre les 112.122 km/h (31,145 km/s).

Prochaine étape pour la Terre : l'aphélie, qui aura lieu le 6 juillet prochain. La planète bleue sera alors à son point le plus éloigné du Soleil et avancera moins vite qu'à son habitude (103.863,6 km/h, soit 28,851 km/s). Près de 152 millions de kilomètres sépareront ces deux derniers, soit 5 millions de kilomètres de plus que lors du périhélie.