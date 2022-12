Retour de l'hiver météorologique : il fait moins froid qu'il n'y parait

C'est indéniable : l'hiver météorologique s'est bien installé dans l'Hexagone. Après la douceur des dernières semaines, c'est le retour de la doudoune et des gants. Vos proches vous le diront, il fait un froid de canard. Pourtant, les températures ne sont pas si basses que ça pour la saison. Si le thermomètre dans la croix verte des pharmacies affichent six degrés, les passants, emmitouflés dans de gros manteaux, ont l'impression qu'il fait bien plus froid.

"J'ai l'impression qu'il fait moins de zéro degrés", lance une passante. "Il fait très froid, et ce qu'il me gêne c'est que le froid, il arrive un peu trop tôt." Une autre note surtout le vent frais "qui fouette le visage". "Je pense qu'on ressent plus le froid, en fait", conclut-elle. Un avis que partage un marcheur : "vous pouvez mettre autant de pulls que vous voulez et vous êtes frigorifiés."

La sobriété énergétique nous conditionne

Pourtant, pas question de parler de vague de froid. D'après Météo-France, il faut qu'il fasse moins de 1°C pendant plus de trois jours consécutifs. La dernière fois, c'était en 2012, et actuellement ce n'est pas le cas. Mais, sobriété énergétique oblige, les chauffages baissés à 19 degrés peuvent expliquer pourquoi on a l'impression d'avoir si froid. "Notre température d'équilibre, quand on est habillé légèrement, où en a froid, c'est autour de 23 degrés", explique Alain Froment, anthropologue. "Donc, si on nous conditionne à des vies en appartement inférieur à ce seuil, le sentiment de froid va revenir."

Cette sensation de froid hivernal ne devrait pas persister. Les températures devraient remonter dès le début de la semaine prochaine.