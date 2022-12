Artemis : pourquoi renvoyer des hommes sur la Lune, 50 ans après la fin des missions Apollo ?

La Nasa repart à la conquête de la Lune ! La mission Artemis 1 se termine dimanche avec le retour sur Terre de la capsule Orion, partie le 16 novembre dernier faire le tour de la Lune. L'objectif était de tester tout le matériel technologique avant d'y renvoyer d'ici trois ou quatre ans des hommes. Pourquoi retourner sur la Lune 50 ans après la fin des missions Apollo ? Éléments de réponse.

Deux objectifs

Le premier objectif est politique : la Chine a l'ambition d'explorer la Lune, les Indiens s'y intéressent, les Américains veulent rester leader et donc occuper le terrain. L'autre grand objectif, explique l'ancien astronaute Jean-François Clervoy, est d'utiliser la Lune comme un banc d'essai avant d'envoyer des humains vers Mars, dont le voyage prendra au moins neuf mois. "La Lune est à proximité, on peut ramener tout de suite des astronautes en cas d'urgence", avance-t-il.

"C'est pour apprendre à faire ce qu'on aura à faire un jour quand on ira vers Mars. Vivre dans un environnement de régolithe et de poussières très abrasives. Entretenir, réparer, maintenir un habitat sur un autre corps céleste et en orbite d'un autre corps céleste… sur la Lune, on sera soumis aux mêmes radiations que sur Mars", explique-t-il au micro d'Europe 1.

En 2024, des astronautes tourneront autour de la Lune, on remarchera sur la Lune sans doute en 2025, et le Français Thomas Pesquet fait partie des candidats sérieux pour y aller.