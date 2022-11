Mission Artemis : le vaisseau Orion «dépasse les attentes» de la Nasa

Cinq jours après son décollage de Floride, les performances du vaisseau Orion de la mission Artemis, en route pour la Lune "dépassent les attentes", s'est félicitée la Nasa vendredi. Cette nouvelle capsule doit emmener dans les prochaines années des astronautes sur la Lune - les premiers à en fouler la surface depuis la dernière mission Apollo en 1972. Ce premier vol test, sans équipage à bord, doit d'abord servir à s'assurer que le véhicule est sûr.

La mission Artemis entre dans le vif du sujet ce lundi

Les quatre panneaux solaires du vaisseau, longs d'environ 4 mètres, se sont déployés correctement et "fournissent davantage d'énergie" qu'attendu, s'est réjoui Jim Geffre, responsable pour Orion au centre spatial Johnson de Houston. C'est là, au Texas, que se trouve le centre de contrôle d'où le vaisseau est piloté. Orion se trouve déjà à quelque 320.000 km de la Terre, et se prépare à effectuer à l'aide de ses moteurs la première des quatre poussées principales programmées durant la mission.

Cette manœuvre, qui aura lieu tôt lundi matin, rapprochera le vaisseau à 130 km seulement de la surface lunaire, afin de profiter de sa force gravitationnelle. Comme cela aura lieu derrière la face cachée de la Lune, il est prévu que la Nasa perde le contact avec le vaisseau durant environ 35 minutes. Une manœuvre risquée parce qu'elle aura lieu derrière la face cachée de la Lune. La Nasa perdra donc le contact avec la capsule pendant une trentaine de minutes.

Le vaisseau va probablement battre un record pour une capsule habitable

Quatre jours plus tard, une seconde poussée des moteurs placera Orion sur une orbite distante autour de la Lune. Le vaisseau ira jusqu'à 64.000 km derrière elle - un record pour une capsule habitable. Il entamera ensuite le chemin retour vers la Terre, avec un amerrissage dans l'océan Pacifique prévu le 11 décembre, soit après un peu plus de 25 jours de vol. De la réussite de cette mission dépendent le futur d'Artemis 2, qui emmènera des astronautes faire le tour de la Lune sans s'y poser, puis d'Artemis 3, qui marquera enfin le retour d'humains sur la surface lunaire. Ces missions doivent officiellement avoir lieu en 2024 et 2025, respectivement.