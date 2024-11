«Visiter» une maison, une technique pour s'endormir facilement ?

Regarder une série, lire un livre, écouter un podcast ou encore méditer... Nous avons tous notre petite technique pour tenter de nous endormir facilement mais une astuce serait encore plus efficace pour tomber dans les bras de Morphée. Selon une influence américaine, visualiser les pièces d'une maison familière permettrait de chasser nos ruminations et de s'endormir plus rapidement. C'est ce qu'elle explique dans une vidéo TikTok, publiée le 1er août 2024, devenue virale.

"Ce processus distrait suffisamment ton esprit pour te permettre de t’endormir"

À l'origine de la vidéo, Emily Kessler qui se présente sur son site Internet comme une spécialiste de la méditation et du bien-être. Dans sa vidéo, elle détaille sa logique. "Si tu as des difficultés à dormir la nuit, je vais te partager une astuce vraiment étrange et bizarre pour s’endormir. Elle peut sembler illogique, mais elle m’a aidé, ainsi que littéralement toutes les personnes à qui je l’ai racontée", débute-t-elle. "Quand tu essayes de t’endormir la nuit, allongé dans ton lit, je te recommande de prendre quelques grandes respirations pour calmer ton corps. Ensuite, commence à visualiser une maison, pas ta propre maison, mais une maison que tu connais bien. Moi, j’utilise la maison de ma grand-mère", prend-elle pour exemple avant d'étayer son propos.

"Visualise-toi en train de t’approcher lentement de cette maison, en remarquant tous les détails de l’extérieur. Avance jusqu’à la porte, ouvre-la, entre, et observe le plan des pièces. Traverse chaque pièce doucement en remarquant les détails, les meubles, la disposition, les œuvres d’art, et fais le tour de chaque pièce en notant le plus de détails possible. Ce processus distrait suffisamment ton esprit pour te permettre de t’endormir. Personnellement, je n’ai littéralement jamais réussi à atteindre l’étage dans la maison de ma grand-mère avant de m’endormir", assure-t-elle sur le réseau social TikTok.

La "marche" ou "promenade mentale"

Cette astuce, nommée la "marche mentale" ou "promenade mentale", n'est pas nouvelle et plusieurs spécialistes du sommeil confirment les bienfaits de la visualisation avant l’endormissement. Une technique validée par le professeur de neurosciences et de psychologie Matthew Walker qui ne recommande pas spécifiquement de visualiser l'intérieur d'une maison mais de penser à une promenade que vous connaissez bien. "Concentrez-vous jusqu'à vous visualiser en train de franchir votre porte d'entrée, de descendre les marches et de vous diriger vers la promenade", illustre-t-il dans le podcast britannique Zoe Science & Nutrition.

Une théorie également approuvée par Joanna Shurety, coach en santé et bien-être, interrogée par le média britannique Stylist. "Lorsque notre cerveau trouble notre sommeil, c'est souvent parce que nous sommes fatigués mais mentalement tendus", analyse-t-elle. "Une promenade mentale vaut la peine d'être essayée car elle est très similaire à la pleine conscience et à la méditation. Il s'agit d'amener notre cerveau dans un lieu de sécurité, de calme et de détente". Reste à savoir si cette technique peut s'appliquer à tous.