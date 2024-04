Le daridorexant, un nouveau remède efficace contre l’insomnie ?

C'est le mal du siècle : 15 à 20 % des Français souffrent d'insomnie. Afin de résoudre le problème, certains cèdent aux sirènes des somnifères. Ils ont toutefois de nombreux effets secondaires, comme des troubles de la mémoire ou du comportement, et c'est pour cela qu'il est recommandé de ne pas en prendre plus de 28 jours d'affilée. Mais un somnifère d'un nouveau genre vient de faire son apparition sur le marché.

Agir sur la période d'éveil

En effet, si les somnifères classiques ont un effet sédatif qui va provoquer un endormissement forcé, le daridorexant, lui, agit sur la période d'éveil : "Ce nouveau traitement va antagoniser une molécule qui est l'orexine. C'est un neurotransmetteur dans le cerveau qui permet de rester éveillé. Comme dans l'insomnie, on est hyper éveillé. En diminuant l'activation de ce réseau orexine, on va diminuer cette proportion à être éveillé", explique Pierre-Alexis Geoffroy, professeur de psychiatrie en neurosciences au groupe hospitalier de Paris et à l'hôpital Bichat.

Résultat, les consommateurs ne sont pas assommés. Le matin, le réveil est aussi facile et contrairement aux traitements habituels, il peut être prescrit au-delà de 28 jours. "On n'a pas d'accoutumance avec ce nouveau traitement et il n'y a pas de rebond non plus. C'est-à-dire qu'à l'arrêt de ce traitement, il n'y a pas une résurgence importante de l'insomnie", poursuit le médecin.

Le daridorexant est réservé aux personnes qui n'ont pas eu de résultats après une psychothérapie pour améliorer le sommeil et qui souffrent d'insomnie depuis plus de trois mois.