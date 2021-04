Vaccins contre le Covid-19 : une action en justice lancée par l'UE contre AstraZeneca

L'UE a lancé une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, auquel elle reproche de ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti-Covid, a annoncé lundi la Commission européenne.

"Les termes du contrat n'ont pas été respectés et l'entreprise n'a pas été en position de mettre en oeuvre une stratégie fiable afin d'assurer des livraisons en temps et en heure", a indiqué un porte-parole de l'exécutif européen, précisant que cette action avait été lancée vendredi au nom de l'UE et des Vingt-Sept, "unanimement en accord" avec cette décision.

AstraZeneca juge "sans fondement" l'action en justice de l'UE

Le contrat de l'UE avec AstraZeneca, dont une version censurée a été rendue publique, est un contrat de droit belge, précisant que le laboratoire, la Commission et les Etats s'engagent à régler tout litige éventuel "devant la juridiction exclusive de tribunaux établis à Bruxelles". "Ce qui nous importe dans cette affaire, c'est de nous assurer qu'il y ait une livraison rapide d'un nombre suffisant de doses auxquelles les citoyens européens ont droit, et qui nous avaient été promises sur la base du contrat", a fait valoir le porte-parole de la Commission.

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca a jugé lundi "sans fondement" cette action en justice, contre laquelle il promet de "fermement se défendre". AstraZeneca dit avoir "complètement respecté" le contrat noué avec Bruxelles et espère avoir "l'occasion de régler ce différend le plus tôt possible", selon un communiqué.