Vaccination : les demandes de rendez-vous explosent sur Doctolib

Les annonces d'Emmanuel Macron inciteront-elles plus de Français à se faire vacciner contre le Covid-19 ? Oui, à en croire la fréquentation lundi soir sur la plateforme de réservations Doctolib qui a enregistré des records après l'allocution présidentielle. "Il y a eu 20.000 rendez-vous par minute de pris, soit 60 fois plus qu'avant les annonces du président. Ce sont des millions de connexions en quelques minutes pour prendre les deux rendez-vous de vaccination", rapporte auprès d’Europe 1 Stanislas Niox-Château, le cofondateur du site.

Au total, 926.000 Français ont pris rendez-vous sur Doctolib dans la journée de lundi pour recevoir la première dose du vaccin, "un record absolu", souligne la plateforme sur son compte Twitter. "Doctolib dû remettre en place le système de liste d'attente, comme quand vous allez prendre un billet pour une place de concert. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions de Français qui veulent prendre quelques milliers de rendez-vous", poursuit Stanislas Niox-Château. "Le facteur limitant reste in fine le nombre de doses de vaccins disponibles", précise ce responsable, qui assure que "des centaines de milliers de rendez-vous" pourront encore être réservés dans les heures à venir.

Élargissement du pass sanitaire

Ce résultat découle de la pression mise par le président de la République sur les non-vaccinés pour éviter une nouvelle vague de Covid-19 alors que le virus repart à la hausse dans tous les territoires avec le variant Delta. Emmanuel Macron a décidé d'imposer le pass sanitaire à l'entrée de la plupart des lieux publics et rendu la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact des personnes fragiles, sanctions à la clef.

"Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus" et "c'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée", a justifié Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. Il s'exprimait non pas à l'Elysée mais au Grand Palais éphémère, au pied de la Tour Eiffel.