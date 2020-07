Départs en vacances : comment éviter le mal des transports ?

Ce week-end, un petit parfum de vacances flotte dans l'air : l'année scolaire vient de se terminer et certains vont prendre la voiture ou le train pour se rendre sur leur lieu de villégiature. À l'occasion, les enfants peuvent souffrir du mal des transports. Heureusement, il existe des conseils pour remédier à cet inconfort qui survient sur la route des vacances, comme l'explique le médecin et chroniqueur d'Europe 1, Jimmy Mohamed.

"Tout d'abord, il faut rappeler que le mal de transports est lié au fait que notre oreille interne, qui est le centre de l'équilibre, va très vite percevoir tous les mouvements d'accélération et de décélération. Sauf que vos yeux et votre corps vont renvoyer des informations de mouvement, mais de façon moins rapide et moins précise, ce qui va entraîner une discordance de message. Il va donc y avoir des nausées et des vomissements qui vont plus toucher les enfants entre 2 et 12 ans. Ça s'améliore avec l'âge, chez les adolescents. À l'âge adulte, ce sont plutôt les femmes qui sont touchées.

Manger léger avant de partir !

Côté alimentation, il faut faire attention à ce que l'on mange avant de partir : il faut privilégier un repas plutôt léger, éviter de partir à jeun et surtout, de prendre un repas trop copieux. Si jamais vous prenez la voiture, privilégiez la place à côté du conducteur ou à l'arrière au milieu, en gardant la tête bien droite et en regardant loin devant vous.

Si jamais les enfants prennent le train, il faut essayer d'être dans le sens de la marche. Et pour ceux qui vont prendre l'avion, privilégiez les places au centre de l'appareil. Normalement, ça devrait aller. Mais surtout, évitez de lire ou de faire une activité qui nécessite de baisser la tête. Il faut donc éviter les tablettes, sous peine de nausées et de vomissements.

La menthe poivrée, une alliée

Il existe des solutions efficaces du côté des médicaments. Le rhizome de gingembre, qui relève de phytothérapie, marche très bien, sous forme de sirop à la pharmacie. Les extraits de menthe poivrée peuvent aider. Certaines familles d'anti-histaminiques sur prescription médicale sont possibles. Et puis enfin, chez les adultes, des patchs de scopolamine à mettre derrière l'oreille permettent d'éviter ce mal de transport. Si jamais ça ne marche pas, il faut prendre un bon sac anti-vomi, et donc du change."