Bronzage : comment bien préparer notre peau au retour du soleil ?

Tout l’été, le docteur Brigitte Milhau dispense au micro de la matinale d’Europe 1 des conseils et astuces pour prendre soin de sa santé au quotidien. Elle décrypte le mécanisme du bronzage et nous explique, alors que débute la période estivale, comment bien préparer sa peau avant de l'exposer aux UV.

Pourquoi la peau bronze-t-elle ?

"Le bronzage est une réaction de défense de notre peau. Notre peau, pour se protéger du soleil, va s'épaissir. Puis, les mélanocytes présents dans la peau, au contact des UVB, vont fabriquer un pigment que l'on appelle la mélanine. Celle-ci va se répandre dans toutes nos cellules épidermiques pour nous protéger, un peu comme des petits boucliers contre le soleil.

Pourquoi notre bronzage ne dure pas ?

Tout simplement parce que nous changeons de peau environ tous les 28 jours. La peau est composée de trois couches, l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Ce dernier se renouvelle en permanence. Il est constitué de cellules que l'on appelle des kératinocytes, qui sont organisées en couches. Ces cellules migrent vers la surface, vont s'aplatir, se transformer en cornéocytes, puis vont mourir et desquamer.

Pourquoi nous ne bronzons pas tous de la même manière ?

Il y a des phototypes totalement différents. Par exemple, si vous avez une peau blanche, des yeux clairs, des cheveux clairs ou alors roux, il est probable que vous ayez peu de mélanine, ou alors une mélanine plutôt rouge qui ne va pas être protectrice contre le soleil. Quoiqu'il arrive, vous ne bronzerez pas, vous rougirez. Il est donc inutile de vous exposer. Ou alors très progressivement, avec des crèmes, des vêtements couvrants et des chapeaux.

Est-ce que l'on peut préparer sa peau au soleil ?

Alors si vous pensez aux cabines UV, c'est non ! Elles ne servent strictement à rien, si ce n'est à abîmer votre peau. Dans les cabines solaires on utilise des UVA, principaux responsables du vieillissement de la peau, mais aussi de certains cancers. En fait, ils provoquent juste une petite coloration de la couche superficielle de l'épiderme qui, elle, ne va durer que 24 à 48 heures, pas plus. À tel point d'ailleurs, que les dermatologues appellent ça 'le bronzage d'un soir'. C'est un leurre qui abîme votre peau et votre porte monnaie.

En revanche, on peut préparer sa peau en renforçant son rôle de barrière. Il faut l'hydrater de l'intérieur, en buvant régulièrement et en consommant des légumes et des fruits colorés riches en antioxydants qui protègent notre peau comme des tomates, des avocats, des carottes, des abricots, des pêches ou encore des melons.

On peut aussi la préparer à l'extérieur en faisant un gommage pour supprimer les cellules mortes. De cette manière, lorsque vous étalez de la crème hydratante, elle pénètre mieux.

Est-ce suffisant pour affronter le soleil ?

Autant le soleil est un bonheur pour le moral, autant il ne faut jamais oublier qu'il est le pire ennemi de notre peau. Notre seul allié reste l'exposition progressive, avec des crèmes bien protectrices adaptées à notre type de peau."