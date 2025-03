Covid, 5 ans après : ces habitudes que les Français ont pris pendant le confinement (et qui sont restées !)

Depuis la 17 mars 2020, de nombreux Français ont adopté de nouvelles habitudes face à l'épidémie de Covid-19. Que ce soit pour des raisons sanitaires ou professionnelles, ces usages se sont peu à peu pérennisés. Les cas plus symboliques restent le télétravail, popularisé lors de la pandémie, et la manière de faire du sport.

À quel point trois mois et 17 jours ont-ils pu modifier notre quotidien ? Cette durée du premier confinement a laissé un impact majeur sur les Français : santé mentale, mode de consommation, gestes sanitaires, les exemples sont nombreux.

La population a ainsi vu évoluer certaines de ses habitudes face à la pandémie de Covid-19. Voici les exemples les plus marquants de cette période historique.

Les gestes sanitaires, pas forcément automatiques

6 jours après l'ordre de confinement général de la population française décrété par Emmanuel Macron, Santé publique France a mis en place une enquête nommée CoviPrev afin d'analyser l'évolution des comportements et de la santé mentale des Français.

Selon les derniers résultats publiés, l'adoption de mesures de prévention est loin d'être partagée par l'ensemble de la population. Ainsi, seuls 29% des participants ont déclaré porter un masque en présence de personne fragile ou dans des lieux très fréquentés en cas de symptômes. 7% d'entre eux ne se lave jamais les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique.

Le télétravail popularisé

La pratique du télétravail a considérablement augmenté depuis le premier confinement. Le taux des salariés français pratiquant régulièrement le télétravail est passé de 17% en 2017 à 36% en 2024 selon Statista. La hausse a logiquement connu un pic en 2020, mais cette tendance s'est pérennisée.

La pratique sportive suit la même dynamique. "58% des personnes âgées de 15 ans ou plus pratiquent une activité sportive régulière, un taux quasi-stable par rapport à 2023, mais supérieur de 4 points à 2018", selon le Baromètre national des pratiques sportives. Le sport à la maison a retrouvé sa valeur de 2018 après un pic en 2020, au profit des clubs et associations qui sont de plus boostés par l'héritage des Jeux olympiques de Paris.

La bise n'est plus aussi systématique

Symbole de la culture française depuis les années 1960, la bise a pris du plomb dans l'aile depuis la pandémie. "Avant le Covid, elle était tellement ancrée culturellement que refuser de s’y plier pouvait être interprété comme une marque d’impolitesse, voir de rejet. Aujourd’hui, c’est mieux accepté socialement. Il n’est plus besoin de se justifier, de s’expliquer, ni de s’excuser", explique Dominique Picard, psychosociologue, auprès du Nouvel Obs.

La consommation des Français a évolué en cinq ans. Selon les données de la Banque de France, la consommation en biens a diminué de 4% entre 2019 et 2024. Dans le même temps, celle en services a augmenté de 11%. La crise sanitaire puis l'invasion de l'Ukraine ont chamboulé le portefeuille des ménages. Selon l'Insee, la moitié des foyers ont modifié les habitudes à la maison face aux dépenses d'énergie qui ont considérablement augmenté.

Les Français dépensent plus sur Internet

Les courses des Français se sont significativement transformées. L'Insee souligne un recours plus fréquent à des produits d'entrée de gamme pour faire face à l'inflation. Les prix de la viande ont notamment augmenté de 4 à 15% entre 2021 et 2022.

Notre manière d'acheter est aussi impactée. Le chiffre d'affaires des ventes en ligne en France est ainsi passé de 101,8 à 175,3 milliards d'euros selon la Fevad. Ce taux est même en hausse de 9,6% par rapport à 2023. Le consommateur français est donc de plus en plus enclin à favoriser Internet pour faire ses achats.