"Un vaccin naturel" : et si la nage en eau glacée renforçait nos défenses immunitaires ?

En France, il est médecin généraliste. En Europe du Nord, c’est une superstar. Et pour cause : Alexandre Fuzeau est champion du monde de nage en eau glacée. Il est le nageur le plus rapide en eau à -5 degrés et au-delà, traverse des bassins entourés de neige et de glace. Et sa passion ne s’arrête pas là. Aidé par des professeurs de médecine et des médecins du sport, le docteur Fuzeau veut analyser les bienfaits pour le corps de la natation en eau glacée.

C’est un sujet que l’on connait peu mais cette pratique doperait la production hormonale responsable du bien-être. Plus intéressant encore, cela permettrait de doper la production de globules blancs et donc les défenses immunitaires.

Hausse du nombre de globules blancs

"Réagir contre le froid ou réagir contre les bactéries provoque une stimulation des mêmes mécanismes. On estime que l’augmentation des globules blancs est autour de 40% chez les nageurs en eau glacée. C’est une sorte de vaccin naturel. Effectivement, on remarque que les personnes qui pratiquent la nage en eau glacée ne développent pas d’infections ou de rhumes pendant l’hiver", explique le médecin.

En agressant le corps, la nage en eau glacée stimulerait ses défenses. Mais attention : si vous souhaitez vous y mettre, le docteur Fuzeau conseille de démarrer progressivement, avec des bains à 10 degrés. Une fois acclimaté, vous pourrez faire baisser la température.