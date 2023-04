Tabac : le prix ? Pas un problème pour la majorité des consommateurs, souligne un sondage

Après avoir franchi la barre symbolique des 10 euros, le paquet de cigarettes frôle désormais les 11 euros. Une somme importante, censée décourager les Français de fumer. Pourtant, près de sept Français sur dix assurent qu'une hausse du prix des cigarettes de plus de 0,70 euro ne les empêchera pas de continuer de fumer, selon un sondage américain Povado réalisé auprès de 13.000 personnes interrogées dans 13 pays différents, dont la France.

Recours au marché parallèle

Et les deux augmentations du prix du paquet sur les six derniers mois n'y changeront rien. Les quelques centimes de plus à dépenser à chaque fois sont quasi-indolores pour la majorité des consommateurs. Mais certains fumeurs décident de se tourner vers le marché parallèle.

"Ce qui a été identifié, c'est une augmentation de la consommation de tabac illicite supérieure à 10% au cours de ces dix dernières années", explique au micro d'Europe 1 le directeur délégué de l'institut de sondage Harris interactive, Jean-Daniel Lévy.

"Double incidence"

"Ce n'est pas un phénomène qui est anodin, et ça peut avoir une double incidence : un, sur la qualité des cigarettes qui sont fumées par ces Français, et deux, sur les taxes qui ne sont pas perçues par l'État", poursuit-il. Et le manque à gagner pour la France semble important. Dans le pays, sur près de 15 millions de cigarettes consommées par an, 30% n'ont pas été achetées chez le buraliste.