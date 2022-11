Système de santé : pourquoi médecins libéraux et biologistes se mobilisent ce mercredi

C'est une première depuis 2015. Ce mercredi, au lendemain de la mobilisation des psychiatres, tous les syndicats de médecins libéraux et de biologistes appellent à la grève pour faire valoir leurs revendications. Et notamment le doublement du tarif de la consultation, aujourd'hui établi à 25 euros.

Plusieurs milliers de cabinets devraient ainsi être fermés partout en France. Pour Jérôme Marty, médecin généraliste et Président du syndicat Union française pour une médecine libre, ce mouvement permet avant tout de mettre la pression sur le gouvernement. "Il ne dure que deux jours, donc il va être globalement peu impactant, les ARS vont certainement réquisitionner des médecins et nous répondrons à ces réquisitions. Mais ce mouvement vise à une seule chose : permettre au gouvernement de prendre en compte la mobilisation. S’il ne fait rien, alors nous n’hésiterons pas à rentrer dans un mouvement plus dur, plus long, qui lui sera beaucoup plus impactant", prévient-t-il.

"Nous ne pouvons plus continuer comme ça"

De son côté, Céline Bretelle, porte-parole du collectif Médecins pour demain, juge cette mobilisation nécessaire pour sauver notre système de santé. "Nous ne pouvons plus continuer comme ça avec une consultation à 25 euros, c’est pourquoi nous demandons une revalorisation à hauteur de 50 euros pour pouvoir embaucher nous-même une secrétaire ou un auxiliaire et pour nous décharger de cette charge administrative qu’on a au quotidien. Ça nous permettrait de libérer 20% de notre temps de travail".

Il s'agit là d'un mouvement historique puisque c'est la première fois que tous les syndicats et représentants des médecins s’unissent autour de mêmes revendications.