Diabète de type 2 : de nouveaux résultats encourageants sur l'impact d'une perte de poids

C'est la première cause d'amputation en France (hors accident), avec 9.000 cas par an, la deuxième cause d'accidents cardio-vasculaires, et la première cause de cécité après 65 ans avec plus de 1.000 cas par an : le diabète de type 2 fait encore des ravages. 25% des maladies qui s'attaquent aux reins lui sont également imputables, et on estime que 500.000 à 800.000 malades français ne suivent aucun traitement. Environ 4 millions de personnes souffrent de diabète en France. Cette maladie est un facteur de destruction irréversible de la santé. Une étude anglaise relayée mardi par le docteur Jimmy Mohamed, dans Sans rendez-vous, révèle pourtant qu'il est possible de traiter le diabète de type 2 sans médicament, grâce à une activité sportive.

Deux fois plus de chance d'entraîner une rémission complète du diabète

Cette étude anglaise est très encourageante. Les chercheurs ont observé l'évolution de 900 patients, âgés de 40 à 69 ans, atteints d'un diabète de type 2 qui vient d'être diagnostiqué. Ils ont été répartis en deux groupes : un qui va être suivi intensément pendant deux ans, à qui on va essayer de faire perdre du poids, en suivant leur activité physique mais aussi leur consommation d'alcool et de nourriture. L'autre groupe est suivi de façon classique. Et on observe un phénomène très intéressant : dans les cinq ans qui suivent, les personnes qui perdent 10% de leur poids dans l'année après le diagnostic ont deux fois plus de chance d'entraîner une rémission totale du diabète, et ce sans traitement médical ! En revanche, si on perd entre 5 et 10% de notre poids, alors la différence n'est pas statistiquement significative.

Pour rappel, le site de la Fédération française des diabétiques permet également de faire un test, qui évalue notre risque de devenir diabétique au cours des dix prochaines années. Il suffit d'entrer des données simples telles que l'âge, le poids, les habitudes alimentaires et la taille. En fonction de ces résultats, il est conseillé d'adapter notre alimentation et notre activité physique pour prévenir des potentiels risques sur la santé.