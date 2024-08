Santé : si vous partez en vacances en avion, boire ou voler, il faut choisir

À chaque vol long courrier, Nicolas ne résiste pas face à une mignonnette d'alcool ou de vin offert par l'hôtesse pendant le repas : "Lors d'un voyage en Martinique, on proposait du rhum, donc un petit punch à l'apéro et en dessert. Ce n'est pas simple de dormir dans l'avion, donc c'est un petit boost pour essayer de dormir. Ça a été très efficace".

"Le cœur ne peut plus fonctionner correctement, ça peut précipiter un accident cardiaque"

Pourtant, faire une petite sieste avec deux verres de rhum dans le sang, le tout à 10.000 mètres d'altitude, a mis à mal le cœur de Nicolas. Claire Mounier Véhier, professeur en cardiologie au CHU de Lille, explique ce phénomène : "On est en altitude, ça diminue la concentration d'oxygène dans le sang. L'alcool va en fait augmenter la perte d'oxygène dans le sang. Quand on dort, on peut aussi avoir une respiration moins efficace sur l'oxygénation du sang, car le cœur ne peut plus fonctionner correctement, ça peut précipiter un accident cardiaque".

Mais la cardiologue rassure. Les plus à risque de faire un infarctus ou un AVC sont les personnes déjà touchées par des problèmes cardiaques. L'alcool favorise également la déshydratation. Alors, vous l'aurez compris, pendant vos voyages, il vaut mieux vous contenter d'un grand cru d'eau minérale ou pétillante. Le verre de rosé au bord de la plage n'en sera que plus savoureux.