Vous n'imaginez probablement pas à quel point le sommeil est bon pour votre santé

Et si finalement la clé de la santé était le sommeil ? Mal dormir peut être la source de nombreux effets néfastes sur la santé, des troubles de l'attention à la croissance. Selon une enquête de INSV/MGEN (Institut national du sommeil et de la vigilance), les Français dorment en moyenne 6h41 en semaine et 7h33 le week-end, soit une heure de moins qu'il y a trente ans. Sur Europe 1, le docteur et chroniqueur santé Jimmy Mohamed révèle ce lundi le pouvoir extraordinaire du sommeil sur notre corps, notamment sur celui des enfants.

"On cherche toujours à booster son immunité en prenant des compléments alimentaires ou des vitamines alors qu'il y a une chose qu'on peut tous faire pour être en pleine forme : dormir. Le manque de sommeil va avoir des effets néfastes sur la santé, en particulier chez les enfants. Ceux qui vont ronfler énormément, à cause de grosses amygdales, peuvent faire de l'apnée du sommeil. Or un enfant qui fait des pauses respiratoires la nuit peut va avoir des troubles du comportement en journée ou être hyperactif. Un manque de sommeil peut changer le comportement des enfants, et des adultes.

Une autre expérience , réalisée dans les années 1970, confirme cette idée. Au sein d'une communauté portoricaine, dans le Bronx à New-York, plusieurs médecins se sont rendus compte que les enfants étaient tous plus petits que la moyenne. Or, ils n'avaient ni problèmes hormonaux, ni génétiques. De plus, ils mangeaient correctement. Un jour, il a été décidé de leur donner des bouchons d'oreille pour dormir. Et cela a tout changé. En effet, les enfants avaient le sommeil perturbé à cause du bruit au sein de leurs quartiers. Il faut bien comprendre que pour être en bonne santé, il faut bien dormir. Et c'est pour ça qu'on dit que normalement, pour grandir, il faut dormir.

La nuit, un processus actif de récupération du corps

On cherche toujours des choses compliquées, mais bien dormir est le meilleur outil pour être en bonne santé, et il est accessible. De plus, on sait que la nuit n'est pas un processus passif. Il se passe de nombreuses choses dans le corps humain : la température baisse, la fréquence cardiaque ralentit, la tension artérielle change.

Le corps secrète notamment des hormones : celles qui empêchent d'avoir faim à 3 heures du matin ou qui empêchent d'aller uriner tout au long de la nuit. Dans les cellules, il y a de l'ADN, qui lui même contient des télomères. Cette extrémité de chromosomes, non codante, sert à conserver le patrimoine génétique. Mais avec le temps, elle peut s'abimer et entraîner une mort cellulaire. Le sommeil permet de réparer ces cellules."