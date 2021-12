Repas de fêtes : cinq règles pour éviter l'intoxication alimentaire

DÉCRYPTAGE

A quelques jours de la préparation du grand repas de Noël, Laurent Laloux, directeur du laboratoire de sécurité des aliments (ANSES), livre, dans Bienfait pour vous, cinq conseils d'hygiène pour éviter la contamination de nos denrées et les intoxications alimentaires.

Ranger les aliments en fonction des températures de son frigo

Il y a quatre zones dans un frigo :

1. Une zone très froide, en dessous de quatre degrés. On la trouve tout en haut ou tout en bas du frigo. C'est à cet endroit qu'on doit placer nos denrées périssables : les viandes et les poissons.

2. La zone du bac à légumes, au dessus de six degrés. C'est là qu'on doit mettre les fruits et les légumes, voire les fromages si on souhaite qu'ils continuent de s'affiner.

3. La porte du frigo, entre six et dix degrés. On y place le beurre, les condiments et les boissons.

4. La dernière zone est la zone du milieu, entre quatre et six degrés. On y met nos restes alimentaires.

Nettoyer son frigo régulièrement

Il est nécessaire de nettoyer son frigo au moins une fois par mois avec une éponge douce et du vinaigre blanc. Il faut éviter les éponges qui grattent : elles créent des rayures où vont ensuite se glisser les bactéries.

Laver et changer ses ustensiles entre deux utilisations

Il faut éviter d'utiliser la même planche à découper pour plusieurs aliments. Il en est de même pour le couteau. L'idéal est de laver ou de changer ses ustensiles : si ce n'est vraiment pas possible, on peut, à défaut, commencer par les produits qu'on va consommer crus puis finir par ceux qu'on va consommer cuits.

Attendre que les restes refroidissent avant de les mettre au frigo

Après les repas de de fêtes, on se retrouve souvent avec de grosses quantités de restes. Qu'en faire ? La règle est simple : il faut attendre qu'ils refroidissent pour les mettre au frigo. L'objectif est d'éviter la condensation car l'humidité attire les bactéries.

Favoriser la cuisson des aliments

Il n'y a rien de mieux que la cuisson pour assainir les aliments. Un aliment cru est un aliment qui n'a pas été traité : il faut donc éviter de le mélanger avec un aliment cuit, au risque de provoquer une contamination croisée. C'est ce qui arrive quand nos frigos, notamment pendant les fêtes, sont ultra chargés. Des aliments crus contaminés touchent des aliments cuits et vont transmettre leur contamination.