Réintégration des professionnels de santé non-vaccinés : beaucoup refusent de reprendre leur poste

Après un long combat, les professionnels de santé non-vaccinés peuvent enfin réintégrer leur service. Le décret a été publié ce dimanche 14 mail au Journal officiel et il se déroule selon les conditions définies par le gouvernement pour anticiper ces retours. Quelques milliers de soignants sont concernés pour le moment, d'après les estimations du ministère de la Santé. Pour certains, cette nouvelle n'est pas une raison de retourner à son ancien travail.

Des soignants qui changent de voie

Il y a un an et demi, Sophie a dû quitter son poste d'agent de restauration dans un foyer médicalisé en raison de ce refus de se faire vacciner. La jeune femme a témoigné au micro d'Europe 1 : "Je ne réintègre pas ce poste ni un autre poste dans ce milieu-là. Depuis, je fais une formation et j'ai obtenu un diplôme de gestionnaire de paie". À l'hôpital d'Arpajon, en Ile-de-France, le directeur de l'établissement, Cédric Lussier, a constaté ce changement.

Sur le personnel suspendu et de nouveau contacté, peu ont répondu présents. "On avait environ une quinzaine d'agents qui nous ont déclaré refuser de se faire vacciner. Il reste potentiellement deux agents qui pourraient être réintégrés", a-t-il déploré. De plus, les salariés concernés ne sont pas des soignants. Il s'agit d'un agent des services administratifs et un agent des services techniques. Parmi le personnel rappelé, une soignante a refusé catégoriquement de revenir.