Quels sont les sucres à privilégier quand on fait du sport ?

Faire du sport et manger du sucre n'est pas forcément incompatible. C'est ce que démontre le chroniqueur sport Akim Ben Mzakr dans l'émission Bienfait pour vous. Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez, il rappelle que "les glucides sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps, c'est un carburant énergétique". Il y a cependant des règles à respecter et des aliments à éviter, après une bonne séance physique, pour être en forme.

Comment trouver la bonne quantité de sucre à ingérer chaque jour

D'abord, la quantité minimale de glucides à avaler dans une journée doit suivre un raisonnement mathématique simple : il faut multiplier le poids de son corps par quatre pour trouver le nombre de grammes de sucre adéquat. Akim Ben Mzakr ajoute même que pour les plus grands sportifs, cette valeur peut être plus élevée : "Les sportifs doivent avoir une stratégie alimentaire à mettre en place avant, pendant et après l'épreuve".

Le chroniqueur précise également qu'un taux normal de glycémie doit se trouver entre 0,8 et 1 gramme de sucre dans le sang.

Vérifier l'index glycémique de ses aliments

Après une séance de musculation ou tout autre activité physique, le corps a besoin de se recharger. Le chroniqueur de Bienfait pour vous appuie que "la qualité des glucides dépend de l'index glycémique : s'il est supérieur à 70 (élevé), le sucre sera vite digéré, augmentant avec lui la sécrétion d'insuline et donc le stockage des graisses".

En revanche, "si c'est inférieur à 55, le sucre sera digéré lentement, limitant fortement la sécrétion d'insuline". L'index glycémique peut être facilement retrouvé en faisant quelques recherches sur Internet. "Par glucides et par sucres, entendez aussi pâtes, riz, lentilles, pois chiches, maïs... La famille des glucides est vraiment très large", note Akim Ben Mzakr.

Associer les glucides à trois autres éléments

Il faut toutefois affiner cette liste en évitant "tous les glucides issus des aliments ultras transformés" qui "seront néfastes pour la santé et la ligne", remarque une micro-nutritionniste interrogée par Europe 1. "Il n'existe de bons ou de mauvais glucides", tempère-t-elle, "tout dépend du moment où l'on va les consommer et dans quel but. Par exemple, un glucide à indice glycémique élevé sera bénéfique post-entraînement pour restaurer le stock de glycogène du muscle (...). Le sucre n'ira donc pas dans les graisses mais dans les muscles, d'où l'intérêt du sport", souligne la doctorante en pharmacie.

Qui conseille de "ne jamais consommer les glucides seul". "Pour abaisser l'indice glycémique de son repas, on va associer à nos glucides trois éléments : des fibres (légumes), du bon gras (huile d'olive, avocats, oléagineux...) et si nécessaire, des protéines", énumère la micro-nutritionniste. "Le bon gras, ainsi que les fibres, vont agir comme une colle et piéger le sucre de notre riz. À titre d'exemple, quelques amandes avec une pomme vaut mieux qu'une pomme seule", rapporte-t-elle sur Europe 1.