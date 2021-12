Cuisine : comment continuer de se régaler, même avec le diabète ?

INTERVIEW

Pour près de cinq millions de Français, cela peut être une épreuve difficile. Les personnes qui découvrent qu'elles sont diabétiques, de différents types, doivent modifier leurs habitudes alimentaires. Elles comptent un taux de glycémie anormal, c'est-à-dire qu'elles ont trop de sucres dans le sang. Dans l'émission Bienfait pour vous, la journaliste culinaire Annabelle Schachmes, elle aussi diabétique et auteure du livre Diabète et coups de fourchette, évoque comment elle continue de se régaler, malgré la maladie.

Les aliments aux fibres solubles, comme les fruits et légumes

Si, idéalement, Annabelle Schachmes met en garde contre le grignotage, la journaliste culinaire énumère des aliments qui peuvent se prêter à cela, à l'image de ceux qui contiennent des "fibres solubles". "Celles-ci forment une sorte de gel qui va ralentir l'absorption des glucides, diminue l'absorption des graisses et du cholestérol, et aide à réguler le transit", explique-t-elle sur Europe 1. On en retrouve dans les fruits et les légumes qui ont de la pectine ou du mucilage, comme les pommes, les poires ou encore les mangues.

Pâtisseries, mousses au chocolat... Des recettes adaptées pour se régaler

La journaliste culinaire met aussi en avant les recettes du chef Pierre Hermé, qui propose des pâtisseries pauvres en sucre et adaptées aux personnes diabétiques. En outre, Annabelle Schachmes aborde les English breakfast, qui se prêtent bien. Elle énumère également quelques cocktails sans alcool, comme le Bloody Mary, et d'autres choses gourmandes comme les amandes assaisonnées à l'harissa pour celles et ceux qui veulent continuer de grignoter.

Pour les amateurs de pains, il existe aussi des enseignes qui fabriquent du pain spécial pour les personnes diabétiques. Autre écart gourmand mais autorisé par la journaliste culinaire, la mousse au chocolat, avec une recette équilibrée et un produit plus amer, moins riche en sucres. Pour voir jusqu'où une personne diabétique peut s'autoriser ces écarts, Annabelle Schachmes conseille de demander "à son médecin à combien de grammes de glucides on a le droit par repas. Cela donne un vrai repère".