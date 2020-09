Que faire si l'on reçoit du gel hydroalcoolique dans les yeux ?

Chaque jour, le docteur Jimmy Mohamed répond aux questions des auditeurs d'Europe 1. Ce mercredi dans "Sans rendez-vous", il répond à la question de Camilla, 45 ans. Après s'être accidentellement mis du gel hydroalcoolique dans l’œil, elle se demande si cela peut présenter des risques, à terme, pour sa santé. Selon le médecin, ce type de blessure n'est pas à prendre à la légère.

"Les ophtalmologistes de l'hôpital Rothschild ont alerté sur la question pendant l'été. Plusieurs spécialistes de l’établissement ont constaté une forte hausse du nombre d'accidents impliquant des enfants de 4 à 5 ans qui présentent des lésions aux yeux après avoir été éclaboussés par du gel hydroalcoolique. Certains ont dû être opérés en urgence car les lésions sont catastrophiques, le gel hydroalcoolique étant très concentré.

Que faire dans ce cas-là ?

Chez les adultes, les lésions peuvent être tout aussi graves. La seule différence, c’est que quand vous recevez quelques gouttes dans les yeux, vous avez un risque de brûlure moins important. Si cela vous arrive, la seule chose à faire est de rincer abondamment la brûlure.

Comme lorsque vous vous brûlez la main, vous prenez du sérum physiologique ou de l'eau et vous rincez abondamment pendant 20 à 30 minutes. Quand vous rincez les yeux, écartez les paupières et rincez le coin de l’œil pour soulager la brûlure. Et dans la minute qui suit, on va aux urgences sans attendre, car les lésions peuvent être irréversibles.

Faut-il quand même donner du gel hydroalcoolique aux enfants ?

Attention, le gel hydroalcoolique peut causer d'autres types d'accidents avec les enfants. Il faut d'ailleurs éviter d'en donner aux enfants âgés de moins de 4 ans. Les enfants de 3 ou 4 ans mettent les mains à la bouche et ingère ainsi du gel. Ce n’est souvent pas très grave, mais il est préférable qu’ils se lavent les mains au savon.

S’ils en ingèrent une plus grande quantité, il faut appeler directement le centre anti-poison, joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7."