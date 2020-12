Quatre conseils pour se lever du bon pied

Un adulte français dort en moyenne 6h41 par nuit. Selon le National Sleep Foundation, institut du sommeil américain, ce n’est pas suffisant puisqu’il conseille plutôt des nuits de 7 à 8 heures. En-dessous de cette durée-là, le réveil s’avère souvent difficile. Alors comment se lever du bon pied ? Voici quelques conseils.

Attention à la lumière bleue

Bien se réveiller commence d’abord par bien se coucher, et donc par ne pas se coucher trop tard. Il faut aussi oublier les mauvaises habitudes avant de s’endormir. On a souvent tendance à trainer sur les réseaux sociaux ou à regarder un peu plus une série, et donc à s’exposer à la lumière bleue qui va perturber le sommeil.

Au réveil en revanche, nous en avons besoin. Il faut donc s’y exposer le matin, car cela permet de synchroniser notre horloge biologique, qui va déterminer les rythmes de veille et de sommeil. Vous pouvez donc ouvrir les fenêtres ou allumer le lumières, cela permettra de mieux se réveiller.

Se réveiller toujours à la même heure

Pour bien dormir et se lever du bon pied, il est aussi conseillé de se réveiller à une heure régulière, sans faire de différence entre la semaine et le week-end. Car une grasse matinée hebdomadaire ne compense pas le manque de sommeil accumulé pendant la semaine. Au contraire, elle peut perturber notre horloge biologique.

Faire quelques étirements

Un réveil musculaire, avec des étirements simples de 30 à 60 secondes, permet d’améliorer la circulation et d’activer le système parasympathique qui permet aux organes de fonctionner de façon autonome. Cela va stimuler notamment le tube digestif.

Pour étirer par exemple les quadriceps, allongez-vous sur un côté, tendez le bras au-dessus de la tête et tirez sur votre jambe pour la ramener en arrière. Il y a aussi la positon du cobra : s’allonger la tête en avant, avec les pointes de pieds qui touchent le sol. Relevez ensuite les avant-bras pour relever votre bassin et vos hanches. Cela permettra de détendre la colonne vertébrale.

Boire un bon café

Le café a des propriétés psychostimulantes, qui font baisser la somnolence et augmenter l’attention, même chez les personnes qui ont une dette de sommeil. Attention, cela ne va pas éliminer le besoin de dormir mais faire oublier la sensation de fatigue de façon passagère.

Le café est entièrement absorbé par le tube digestif et parvient au cerveau en 5 minutes pour un effet qui va durer entre trois à quatre heures. Il ne faut cependant pas en prendre plus que 6 mg par jour, soit six tasses de café.