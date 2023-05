Prise de poids : pourquoi le stress fait-il grossir ?

Le sentiment de stress peut appeler à la fringale et notamment à la consommation de produit sucré. Et si l’on mange au-delà de nos besoins nutritionnels, on prend du poids. Un cercle vicieux que l'invitée de Bienfait pour vous, la chroniqueuse sport et nutrition Alexia Cornu, décrypte pour nous aider à mieux comprendre notre corps. Il existe des raisons pour expliquer ce phénomène et des solutions existent pour vaincre ces fringales dues au stress.

Comprendre le sentiment de stress

Le système nerveux stimule une libération d'hormones lors d'une période de stress intense. Tout simplement parce qu'à l'origine, l'humain était génétiquement fait pour survivre. "Lors d'un moment de stress, ce sentiment était fait pour survivre à une attaque de mammouth par exemple", explique Alexia Cornu. Le corps a donc pris l'habitude d'associer stress avec sécrétion hormonale qui ensuite libère du sucre dans l'organisme. Ces sécrétions vont avoir de l'influence sur le taux de sucre dans le sang, le goût et la glycémie. "Donc c'est comme si on avait mangé du sucre alors qu'en fait on n'en a pas consommé", témoigne-t-elle.

Le sucre est aussi réconfortant. Il augmente la production de sérotonine, aussi appelée l'hormone du bonheur. "Donc c'est un neurotransmetteur qui va réguler l'humeur. Donc c'est vrai que sur le moment, quand on prend du sucre, on a cette sensation de 'Ah ça, ça fait du bien'. Sauf que c'est de très très courte durée", détaille la chroniqueuse.

Le stress va perturber les signaux de satiété envoyés au corps. Ce dernier peut parfois ne plus ressentir plus la faim et la nécessité de s'arrêter de manger à temps. Et attention à ne pas croire que les régimes restrictifs peuvent aider à contrôler l'appétit. "L'estomac ne se rétrécit pas quand on mange moins. Au contraire, le fait de faire des régimes restrictifs va avoir tendance à augmenter la production d'hormone de la faim et à diminuer cette sensation de satiété", raconte Alexia Cornu.

Des solutions existent

Mais des solutions existent pour mieux dompter ce sentiment de stress. La première solution peut être de planifier ses repas à l'avance et de manger à des heures régulières. L'objectif est d'éviter d'avoir des pulsions alimentaires, surtout pour les personnes adeptes des régimes restrictifs. Car le fait de dépasser les prises alimentaires crée un stress supplémentaire.

Et pour réguler l'appétit, une alimentation saine est recommandée. Par exemple, les aliments riches en fibres vont énormément aider. "Je recommande les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles ou bien les haricots", ajoute Alexia Cornu. Pour les collations, même refrain. Il est conseillé de prendre de les prendre riches en nutriments, comme des fruits frais, des noix ou bien des crudités.