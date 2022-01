Covid : pourquoi il ne faut pas avoir peur de Deltacron, le mélange de Delta et d’Omicron

Deux variants qui en forment un troisième. C'est en tout cas l'hypothèse que défend Leonidios Kostrikis, chef du Laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire et professeur à l'université de Chypre, et auteur de la "découverte". Ce scientifique affirme que les variants Delta et Omicron ont donné naissance à un troisième : Deltacron. 25 cas ont été identifiés, selon ce dernier, dont 11 hospitalisés. Mais le doute subsiste au sein d'une partie de la communauté scientifique sur la possible existence de ce nouveau variant du Covid-19 .

Une hypothèse loin de faire l'unanimité

Si une combinaison de deux variants pour n'en former qu'un est tout à fait plausible, les analyses de Deltacron publiées sur une plateforme internationale de partage de données ne montreraient pas une combinaison des deux variants. "L’hypothèse d’avoir à faire à un variant recombinant est nulle", tranche même au micro d'Europe 1 Bruno Lina, membre du Conseil Scientifique. Pour lui, il n'y a pas de variant, mais une contamination accidentelle.

"Aujourd'hui, la plupart des laboratoires séquencent à la fois Omicron et Delta. Et comme on fait plusieurs centaines de patients en parallèle, on peut avoir à un moment donné, lorsqu'on manipule ces échantillons, le risque d'avoir un petit peu le virus d'un patient qui passe dans la cupule d'un autre", explique-t-il. Une situation "assez fréquente" qui donne des résultats d'analyse bien entendu faussés.

Une contamination accidentelle ?

Les 25 cas détectés à Chypre pourraient donc avoir tous été séquencés en même temps dans le même laboratoire. Mais ce n'est pas tout : selon le virologue anglais Tom Peacock, qui s'est penché sur la question, il faudrait que Delta et Omicron circulent en même temps depuis plusieurs mois pour faire naître un nouveau variant. Or, Omicron ne circule que depuis quelques semaines à Chypre.