Covid : un vaccin de Pfizer adapté à Omicron sera prêt en mars

Le patron du laboratoire Pfizer a assuré lundi qu'une version du vaccin contre le Covid-19 adaptée au variant Omicron sera au besoin prête en mars tandis que son homologue chez Moderna a évoqué la préparation d'un vaccin similaire pour l'automne.

"Je ne sais pas si on en aura besoin, je ne sais pas si, ni comment il sera utilisé, mais nous seront prêts. L'usine a déjà commencé la production", a déclaré Albert Bourla sur la chaîne financière américaine CNBC. Il avait indiqué dès fin novembre que son entreprise avait déjà commencé à travailler sur une nouvelle version du vaccin ciblant plus spécifiquement Omicron . "Nous espérons pouvoir arriver à un produit qui protégera beaucoup mieux contre les infections en particulier, car la protection contre les hospitalisations et les cas sévères est assez raisonnable avec les vaccins actuels si vous avez eu la troisième dose", a expliqué Albert Bourla lundi.

Des études pour savoir si une 4e dose est nécessaire

Il faut toutefois encore mener des études pour savoir si une quatrième dose est nécessaire, a-t-il ajouté. Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a de son côté indiqué que son laboratoire travaillait sur une dose de rappel pour cet automne visant également Omicron, qui devrait entrer "bientôt" en essai clinique. "Nous discutons actuellement avec des responsables sanitaires du monde entier pour décider de ce que nous pensons être la meilleure stratégie pour le rappel potentiel pour l'automne 2022", a-t-il déclaré sur CNBC.

"Nous pensons qu'il contiendra Omicron" mais pourrait aussi inclure d'autres éléments", a-t-il ajouté. "Nous devons faire attention à essayer de garder un temps d'avance sur le virus, et non rester derrière lui", a souligné le patron de Moderna.