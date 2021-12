Pilule anti-Covid de Pfizer : ce que l'on sait de ce traitement bientôt disponible

C'est une étape de plus dans la lutte contre le Covid-19. Et elle changera peut-être la vie de plusieurs millions de patients. Cette fois, ce n'est pas un vaccin mais une pilule qui a été mise au point par le laboratoire Pfizer. Ce traitement vient d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à sa mise sur le marché, ce n'est donc plus qu'une question de jours avant que celle-ci ne soit commercialisée.

Une réduction de 88% des hospitalisations

Ce traitement anti-Covid, appelé Paxlovid, est un antiviral simple d'utilisation dès le diagnostic et dans les cinq jours après l'apparition des symptômes. Le patient devra prendre deux fois par jour une combinaison de deux pilules, et ce, pendant cinq jours. Son efficacité est plus que prometteuse puisque lors des essais cliniques, ce traitement a permis de réduire de 88% le risque d'hospitalisation et de décès chez les personnes à risque. Ce chiffre atteint les 70% chez les personnes ne présentant aucune comorbidité.

Aux Etats-Unis, ce médicament a été autorisé pour les 12 ans et plus et l'administration Biden a déjà commandé dix millions de traitements pour une facture de plus de cinq milliards de dollars. Les premières pilules devraient pouvoir être prescrites d'ici quelques jours.