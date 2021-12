Dose de rappel : 400.000 Français vont voir leur pass sanitaire désactivé

Ils sont plus de 400.000 Français âgés de 65 ans ou plus à voir leur pass sanitaire se désactiver ce mercredi. En effet, ces derniers ont reçu leur dernière dose de vaccin contre le Covid-19 il y a plus de sept mois et sont donc éligibles à la dose de rappel. Seulement ils ne l’ont pas fait à temps pour garder un pass sanitaire valide. Europe 1 vous explique pourquoi.

Dose de rappel : pourquoi c'est si long

Quelques éléments de réponses sont apportés par le ministère de la Santé. D'abord, les plus de 65 ans concernés par la désactivation de leur pass ne se pressent pas pour recevoir leur dose de rappel : avec l’ouverture à la vaccination pour tous fin novembre, il y a eu embouteillages dans les centres de vaccinations et les pharmacies. Beaucoup de Français cherchent à se faire vacciner avant les vacances de Noël et les plus de 65 ans attendraient donc un retour au calme.

Ensuite, certains ont été infectés par le Covid-19 récemment et doivent donc attendre cinq mois pour leur rappel. Dans ce cas-là leur pass sanitaire sera prolongé automatiquement. Enfin, selon le ministère de Santé, certaines personnes âgées et isolées vivent à l’écart dans les campagnes, ne sortent pas au restaurant ou au théâtre. Elles estiment donc ne pas avoir besoin du pass. Néanmoins, l’Assurance maladie a envoyé à tous ces "retardataires" un SMS ou un courrier pour leur rappeler de se faire vacciner au plus vite.