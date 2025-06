Pascal Praud et vous - Cancer de la peau : «Les crèmes solaires sont parfois une fausse sécurité», explique un dermatologue

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Pierre Vabres, dermatologue et professeur au sein du CHU de Dijon, est revenu sur la campagne de prévention de la Ligue contre le cancer appelant à ne pas griller sa peau au soleil. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Attention au soleil. La Ligue contre le cancer a lancé lundi une campagne de prévention appelant à ne pas "griller" sa peau au soleil cet été, sachant que huit cancers de la peau sur dix sont dus aux rayons ultraviolets.

"Griller au soleil, c'est 80.000 cancers de la peau et 2.000 décès par an. On n'est pas des saucisses", souligne la Ligue contre le cancer, en rappelant que les cancers de la peau font partie des "40% de cancers évitables, car un changement de comportement permettrait d’en limiter l’incidence". Chaque année, en France, de 141.200 à 243.500 cancers de la peau sont diagnostiqués, dont 112.960 à 194.800 provoqués par une exposition excessive aux UV, selon Santé publique France.

Des vêtements protecteurs

Et, selon Pierre Vabres, dermatologue et professeur au sein du CHU de Dijon invité de l’émission Pascal Praud et vous, "les crèmes solaires sont utiles, mais ça ne vient qu’en deuxième ligne, après les règles de bon sens". "En France, on ne s’expose pas au soleil entre midi et 16 heures et quand on se protège des rayons, c’est avant tout par des vêtements protecteurs", insiste-t-il.

En revanche, "les crèmes solaires sont parfois une fausse sécurité, car elles protègent bien des UVB, les plus agressifs, mais parfois un peu moins bien des UVA, ce qui entraîne des conséquences biologiques à long terme sur la peau".