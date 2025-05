Noyades : plus de 1.200 cas durant l'été 2024 en France, avec une forte hausse pendant les fortes chaleurs

Selon un bilan publié jeudi par Santé publique France, plus de 1.200 noyades sont survenues sur le territoire pendant l'été 2024. L'agence sanitaire précise que plus d'un quart de ces incidents ont été mortels et qu'une "hausse préoccupante" a eu lieu pendant les épisodes de fortes chaleurs.

Plus de 1.200 noyades, dont plus d'un quart mortelles, sont survenues en France pendant l'été 2024, avec "une hausse préoccupante" pendant les épisodes de fortes chaleurs, selon un bilan publié jeudi par Santé publique France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Du 1er juin au 30 septembre 2024, 1.244 noyades ont été enregistrées dans tout le pays, dont 350 suivies de décès (28%), des niveaux toujours élevés mais globalement stables sur un an, a indiqué l'agence sanitaire. Mais, de mi-juillet à mi-août, il y a eu "une hausse préoccupante" de 41% des noyades par rapport à la même période de 2023, en lien probable avec des épisodes répétés de fortes chaleur.

Plus de la moitié des noyades concernent des adultes

"En périodes de fortes chaleurs, les conditions de baignade sont plus attractives, donc il y a davantage d'accidents", a résumé lors d'une conférence de presse Aymeric Ung, chargé de la surveillance épidémiologique des noyades à SpF, rappelant que Météo France avait placé l'été 2024 au huitième rang des étés les plus chauds depuis 1900, cependant loin derrière 2003 et 2022.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur toute la période de surveillance estivale, plus de la moitié des noyades ont concerné des adultes (56%), un peu plus du quart des moins de 6 ans (29%).

Tous âges confondus, environ la moitié des décès par noyade survient dans des cours d'eau ou plan d'eau, moins souvent surveillés et où les secours mettent plus de temps à arriver. Pour les autres lieux, la majorité des décès chez les adultes se produit en mer, et chez les moins de 18 ans principalement en piscine privée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Attention aux événements festifs et à l'alcool

"Ne pas savoir nager est une cause de noyade parmi d'autres, pas la cause principale", a précisé Aymeric Ung, soulignant que chez les enfants c'est surtout "un défaut de surveillance" des parents, et chez les adultes, surtout âgés, souvent des malaises, ou des accidents. Chez les jeunes adultes, a-t-il ajouté, "beaucoup de noyades suivies de décès dans des cours d'eau ou plans d'eau sont liées à des événements festifs, avec souvent une consommation d'alcool".

A l'été 2024, plus de la moitié des noyades (60%) et des noyades suivies de décès (53%) ont eu lieu en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Ces régions métropolitaines, parmi les plus touristiques, ont généralement une façade maritime et concentrent la majorité des piscines privées familiales ainsi qu'un nombre important de cours d'eau et plans d'eau.

La suite après cette publicité

Surveillance active et permanente des jeunes enfants, apprentissage de la nage le plus tôt possible, choix de zones sécurisées, vigilance face à la météo, attention à l'état physique figurent parmi les recommandations de prévention rappelées par Santé publique France.