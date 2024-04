«Ça peut être très dangereux» : risque maximal pour la baignade sur le littoral du Sud-Ouest à cause des baïnes

Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Charente-Maritime et la Gironde sont placés en alerte maximale ce samedi à cause des baïnes, un phénomène dangereux qui a causé six morts l'année dernière en France. Les baïnes sont des piscines naturelles qui se forment à la surface, et dont les forts courants peuvent emporter les nageurs vers le large.

La meilleure solution est de "se laisser emporter vers le large, tranquillement"

Laurent Peyrondet, maire de Lacanau, préconise la prudence : "Vous avez des courants de baïnes, c'est souvent là où la mer est assez calme, donc ça tente beaucoup d'aller se baigner à cet endroit-là, mais c'est les endroits les plus dangereux et vous pouvez être emporté vers le large avec des conditions de mer, comme ici en ce moment, l'eau est à 13 degrés. Ça peut être très dangereux". D'autant que l'ensemble des postes de surveillance ne sont pas ouverts.

Mais alors comment si on se fait emporter dans ces baïnes ? Pour le maire de Lacanau, la meilleure solution est de "se laisser emporter vers le large, tranquillement". Car selon lui, lutter contre une baïne peut être mission impossible pour des baigneurs occasionnels. "Donc se laisser emporter et attendre que les secours arrivent".

Mais au vu des conditions, le meilleur des conseils est de ne pas aller se baigner : "Il est déconseillé de venir se baigner ce week-end, à part pour les très, très bons nageurs et ceux qui sont habitués à fréquenter ce milieu".