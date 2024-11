Naissances en 2023 : une baisse d'une ampleur inédite depuis la fin du baby-boom

C'est un phénomène qui se confirme, année après année, les Français font de moins en moins d'enfants. Selon le bilan démographique annuel de l'Insee, publié mercredi, 677.800 bébés sont nés en 2023, soit 6,6% de moins qu'en 2022. "Il y a une donnée qui est importante, c'est le nombre de naissances par jour. Depuis 2022, ce n'est pas seulement depuis 2023, il y a moins de 2.000 naissances par jour en France et ça, ce n'était pas arrivé depuis le baby-boom", explique Julien Damon, sociologue.

La baisse des naissances concerne aussi les mères les plus âgées

Selon les derniers chiffres de l'Insee, le taux de fécondité s'élève aujourd'hui à 1,7 enfant par femme en France. Et pour la première fois, la baisse des naissances touche toutes les femmes, y compris celles de 35 ans ou plus pour lesquelles le nombre de naissances augmentait précédemment.

Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu comme le détaille le sociologue. "Certains vont insister sur les évolutions dans la politique familiale, les autres vont vous parler d'éco-anxiété, les troisièmes des troubles géopolitiques, les quatrièmes vont nous dire que c'est de l'individualisme forcené... La réponse c'est que c'est probablement un composé de tout cela", indique-t-il.

Dans le détail, les mères âgées de 25 à 34 ans, âges auxquels le taux de fécondité est plus élevé, les naissances reculent plus qu'en moyenne : -7,4% pour les mères âgées de 25 à 29 ans et -8,6% pour celles âgées de 30 à 34 ans selon l'Insee.

La baisse des naissances reprend en zone rurale

Le nombre de naissances diminue dans toutes les régions que ce soit dans les villes ou les campagnes. À l'échelle européenne, et c'est inédit, la baisse des naissances l'année dernière en France a été un peu plus marquée que dans le reste de l'Union européenne.