"Mois sans tabac" : 100.000 personnes prêtes à relever le défi

La 5e édition de l’opération "Mois sans tabac" a débuté dimanche et doit durer jusqu’à fin novembre. Le défi : ne pas fumer une seule cigarette pendant un mois. Pour vous aider, l’emblématique "kit" du "Mois sans tabac" est disponible gratuitement en pharmacie. Il est aussi possible de le recevoir à la maison en s’inscrivant sur le site de l’opération. Des conseils d’encouragement sont à disposition et des tabacologues sont disponibles par téléphone au 3989 pour aider à stopper la cigarette.

100.000 fumeurs inscrits

Lundi, 100.000 fumeurs étaient inscrits sur le site. Parmi eux, Sarah, 29 ans, qui fume depuis son adolescence. Il y a deux ans, elle avait réussi à arrêter de fumer grâce au "Mois Sans Tabac", mais elle a craqué lors du premier confinement, en fumant cinq à six cigarettes par jour. Cette fois, elle compte bien arrêter pour de bon.

"Ma dernière cigarette, c’était la semaine dernière. Je me suis dit qu’il fallait que je trouve des choses positives à faire pendant le reconfinement. J’ai terminé mon paquet car quand j’ai des cigarettes sur moi, je sais que je vais les fumer. Je n’ai pas pris de briquet et je ne suis qu’avec des personnes qui ne fument pas. Je vais essayer de reprendre des sports doux, comme le yoga, ou encore la méditation qui m’avait beaucoup aidée il y a deux ans", confie la jeune femme à Europe 1.

Des patchs peuvent être prescrits et remboursés

Pour arrêter de fumer, des substituts nicotiniques peuvent également être utilisés, comme des patchs ou des gommes à mâcher. Ils peuvent être prescrits par les médecins généralistes, mais aussi par les kinés, les dentistes ou encore les infirmières, et c’est totalement remboursé par la Sécurité sociale.

Si l'opération "Mois Sans tabac" a été lancée, c’est que des spécialistes sont partis d’un constat : si les fumeurs réussissent à arrêter la cigarette pendant 30 jours, ils ont cinq fois plus de chance d’arrêter de fumer définitivement.

Des changements visibles dès un mois

"Dès les premiers jours de l’arrêt du tabac, des bénéfices peuvent déjà être visibles. La peau va être moins jaune, mais on va aussi retrouver le gout et l’odorat, retrouver un meilleur souffle et pouvoir faire plus d’activité physique. Ce sont des bénéfices très rapides à observer quand on arrête de fumer", explique Justine Avenel-Roux, la cheffe du projet "Mois sans tabac".

Enfin, dernier argument : les économies. Un paquet de cigarettes coûte désormais autour de 10 euros. Les prix ont d’ailleurs augmenté une nouvelle fois dimanche.