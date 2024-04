Bébés, ados, séniors... Pourquoi la Haute Autorité de santé appelle à réformer le calendrier vaccinal

Une nouvelle feuille de route pour mieux comprendre le calendrier de vaccination ? La Haute Autorité de santé (HAS) a publié ce lundi un rapport qui résume tout le paradoxe des Français sur la vaccination. Celle-ci est en progression pour les vaccins nouvellement recommandés, mais l'objectif est non atteint contre la rougeole, avec toujours moins de 95 % de couverture vaccinale.

Le problème vient du fait que les Français ne s'y retrouvent plus trop dans le calendrier, trop éparpillé. Le rapport de la HAC veut le rappeler : il y a trois tranches d'âge où il faut se faire vacciner.

Des défenses immunitaires moins efficaces

Tous les parents le savent, plusieurs vaccins doivent être faits entre la naissance et les deux ans et demi de l'enfant. En revanche, beaucoup ignorent qu'entre 11 et 14 ans, puis à partir de 65 ans, il faut se refaire vacciner. Ce sont notamment des périodes où le système immunitaire est vulnérable, alerte Anne-Claude Crémieux, professeur en infectiologie et présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS.

"Les adolescents vont avoir des interactions sociales très importantes, ce qui va les amener à être au contact avec des agents pathogènes comme le Méningocoque et évidemment le Papillomavirus", explique-t-elle. "Il y a aussi les plus de 65 ans. À ce moment-là, nos défenses contre les infections sont moins efficaces. On doit tenir compte de sa fragilité plus importante aux infections, et donc se faire vacciner."

L'infectiologue en est convaincue, c'est grâce à ces explications simples que les personnes concernées retiendront le calendrier vaccinal. Alors, avec ou sans carnet de santé à jour, à l'adolescence et après 65 ans, il vous est recommandé de faire le point avec votre médecin ou votre pharmacien.