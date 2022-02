Médicaments : où en est la production française ?

Dans le cadre de la réindustrialisation du pays, on parle depuis peu de la relocalisation des médicaments en France. On s'est aperçu avec la crise sanitaire que beaucoup de médicaments étaient produits à l'étranger. On estime que 80% des médicaments sont fabriqués en Asie (principalement en Inde ou en Chine). C'est la conséquence d'une politique menée il y a vingt ans, pour réduire le trou de la sécurité sociale. Il y a dix ans, la France était le premier producteur européen de médicaments. Aujourd'hui, nous sommes relégués à la quatrième place. Pourtant le pays a les ressources nécessaires pour les produire.

Une lourde réglementation

Il y a près de 300 usines pharmaceutiques sur le territoire. Grâce à elles, la France était le plus gros producteur de médicaments en Europe. Aujourd’hui le pays est à la quatrième place. Les sites industriels français produisent des formules qui existent depuis plus de 20 ans comme des comprimés contre la tension artérielle, contre le cholestérol ou encore des antidépresseurs.

Mais la France est en retard sur les nouveaux médicaments et manque d'attractivité selon Philippe Lamoureux, directeur du syndicat Les Entreprises du Médicaments : "La France a des délais d’accès au marché beaucoup trop longs pour être compétitive, la fiscalité est très lourde, tout comme la législation et la réglementation pour les grands investisseurs internationaux. Il y a donc quelques handicaps structurels auxquels il faut remédier rapidement".

Le paracétamol de nouveau fabriqué en France l'année prochaine

Par exemple, en 2019, l'Europe a autorisé cinq nouveaux médicaments français. C'était vingt pour l'Allemagne. Il y a donc les médicaments qu'il faut encore créer puis il y a ceux que la France doit relocaliser. Par exemple le Curar, un anesthésiant qui a manqué pendant le Covid, des corticoïdes ou des anti-douleurs. D'ailleurs, la fameuse molécule du Doliprane, le paracétamol, sera de nouveau fabriquée en France d'ici l'année prochaine.