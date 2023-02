Médicaments : les services de livraison à domicile connaissent de plus en plus de demande

Si l'uberisation de la restauration s'est largement démocratisée, celle de la médication promet d'en faire tout autant. Il est désormais possible de se faire livrer des médicaments à domicile ou au travail en une heure maximum. De quoi rendre service aux plus pressés de soulager une petite douleur, comme Thomas qui n'a eu besoin que de prendre l'ascenseur, pour récupérer sa commande au bureau. "J'étais en réunion jusqu'à présent et dans le petit sachet, c'est le Doliprane parce que j'ai mal au dos." Pour une commande semblable à celle de Thomas, il faut compter environ trois euros de livraison, alors que le prix de la boite de Doliprane en vaut un de moins.

"Il y a eu un avant et un après Covid"

Comme lui, des milliers de Français scannent leurs ordonnances sur les applications Livmed's, Mymediks ou encore Pharmao. Nicolas Schweizer, le fondateur de Pharmao, constate au micro d'Europe 1, une explosion de la demande : "Il y a eu un avant et un après Covid. Aujourd'hui, nous faisons 500 livraisons par jour au niveau national, c'est un chiffre qui évolue constamment. Donc, je pense que ça va beaucoup se développer au fur et à mesure". Il faut donc prévoir un coût minimum de 3,90 euros pour ce service, sans oublier la variabilité du prix de la livraison, en fonction de la distance entre la pharmacie et le domicile du patient.