Manger un tartare ou du poisson cru présente-t-il un risque pour la santé ?

L'été, avec la chaleur et les grandes tablées de vacances, il peut être tentant d'opter pour un tartare de boeuf en guise de plat, par exemple. Mais faut-il s'inquiéter des éventuels risque pour la santé que comporterait l'ingestion d'aliments crus comme le tartare, mais aussi les carpaccios ou les sushis ? Interrogé par Jennifer, une auditrice de Sans Rendez-vous sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed précise les cas dans lesquels cette consommation peut poser problème.

"Tout aliment cru peut être contaminé par des bactéries ou des parasites qui peuvent nous rendre malades si on adopte pas les bons gestes. Il faut d'abord savoir quelles sont les populations qui risquent d'avoir des complications graves : cela concerne les jeunes enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et toute personne immuno-déprimée. Elles doivent absolument consommer des aliments bien cuits.

Que faire en cas de vomissements et diarrhées après un tartare ou des sushis ?

Il y a des symptômes qui peuvent témoigner d'un problème avec l'ingestion d'un tartare ou de tout autre aliment cru. Le premier point d'appel est le point d'appel digestif. On peut avoir des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Dans certains cas, on peut avoir de la température et des diarrhées, avec des selles liquides qui peuvent être abondantes. Faut-il consulter ? Tout dépend du risque qu'il y a de développer une forme grave.

Appeler un médecin ne doit pas être systématique. Si on développe l'un de ces symptômes, on peut commencer par prendre un antalgique pour la douleur et éventuellement un anti-diarrhéique. Il faut bien s'hydrater et consulter un médecin si la température augmente ou si la personne est immuno-déprimée.

Y a-t-il des avantages à manger de la viande ou du poisson cru ?

Précisons enfin qu'il peut y avoir des avantages à manger cru : cela permet de mieux conserver les micro-nutriments, les sels minéraux et les vitamines en évitant la cuisson. Quand on mange cru, on a une tendance à mastiquer plus longtemps et on va donc un peu moins manger, car la satiété va arriver un peu plus rapidement. On évite enfin le beurre, l'huile ou les additifs."