Macron va annoncer la création une agence de recherche sur les maladies infectieuses

Emmanuel Macron va annoncer vendredi la création d'une nouvelle agence nationale de recherche sur les maladies infectieuses et émergentes, pour mieux faire face à l'avenir à des crises comme celle du Covid-19, a-t-on appris auprès du ministère de la Recherche. Le président présentera sa vision de la transformation sur la recherche et l'innovation en santé pour les prochaines années, au cours d'une visite à l'institut Imagine, au sein de l'hôpital Necker à Paris, aux côtés de la ministre de la Recherche Frédérique Vidal.

Dès janvier 2021

Le chef de l'Etat s'exprimera lors d'échanges avec ses interlocuteurs mais le discours initialement envisagé n'aura finalement pas lieu, a précisé l'Elysée. Cette visite accompagne la mise en place d'une nouvelle agence consacrée aux maladies infectieuses et émergentes afin "d'améliorer les recherches, comprendre comment ces maladies émergent, savoir les traiter, et être là en cas de nouvelle crise sanitaire", a détaillé le ministère.

La nouvelle agence, qui devrait voir le jour dès janvier 2021, regroupera l'Agence nationale de recherche sur le Sida et les hépatites virales (ANRS) et le consortium REACting, qui coordonne la recherche sur les crises sanitaires liées aux maladies infectieuses émergentes (virus chikungunya, Ebola... et Covid-19).

Emmanuel Macron annoncera également le lancement de «Paris Campus Santé», nouveau lieu destiné à structurer une filière de santé numérique et «faire de la France un leader mondial» dans ce domaine. Il se situerait, à terme, sur le site de l'ex-hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris et rapprochera diverses structures publiques comme l'Inserm, le CNRS, l'AP-HP, l'agence du numérique du ministère de la Santé, ainsi que le Health Data Hub, plateforme française de données de santé utilisant l'intelligence artificielle.

Avant leur installation au Val-de-Grâce, qui prendra plusieurs années, ces structures seront regroupées dans un premier lieu provisoire, à Paris, dès l'année prochaine. Budget de ce nouveau lieu: 400 millions d'euros, issus de fonds privés et publics.